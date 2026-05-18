Sinaloa, igual que antes

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Nada cambió en Sinaloa con el relevo de gobernador. La salida de Rubén Rocha Moya solamente fue simbólica y los problemas siguen siendo iguales.

El arribo de Yeraldine Bonilla fue pactado con el mismo Rocha Moya, quien prefirió dejar a su secretaria de Gobierno en el cargo, pensando que pronto regresaría para asumir el encargo.

Sin embargo, hay malas noticias para él, pues su situación jurídica pende de un hilo muy delgado.

La detención-entrega de sus ex secretarios de Finanzas y el de Seguridad Pública, resultan una piedra en el zapato, tanto para el gobierno mexicano, como para los otros implicados que reclama el gobierno estadounidense sean extraditados.

Para los sinaloenses las cosas no han cambiado, la violencia sigue presente y la incompetencia de la gobernadora Bonilla brota por todos lados.

Una de sus premisas fue salvar de palabra a Rocha Moya de las acusaciones que le han endilgado y trató de justificar la llegada del ahora ex secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida, aduciendo que no fue designado por el entonces gobernador, sino impuesto por la secretaría de la Defensa Nacional.

Además de ello, la gobernadora entró en polémica con altos mandos del Ejército, tratando de limpiar el nombre de Rubén Rocha y responsabilizando a las fuerzas armadas de lo que sucede en Sinaloa, en términos de violencia.

Y es que en Sinaloa las cosas siguen igual a pesar de que Rocha Moya pidió licencia, las calles de Culiacán se muestran desiertas en la noche, apenas se oculta el sol y el desempleo se convierte en un fantasma que asusta a la población.

El gobierno estatal y el Congreso local siguen siendo controlados por la gente de Rocha Moya que se quedó en los principales cargos públicos.

Y mientras los otros ocho personajes requeridos por el gobierno estadounidense siguen ocultos, algunos ya comienzan a moverse, como el caso de la senadora Imelda Castro, quien ya siente la candidatura de Morena al gobierno estatal en sus manos, pues considera que sus principales oponentes quedaron fuera de la jugada.

El senador Enrique Inzunza y el ex alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, quedan fuera de la jugada los extraditen o no hacia los Estados Unidos, aunque el dirigente estatal de Morena, Edgar Barraza, los considera como prospectos de su partido al gobierno estatal.

Eso contradice los dichos de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la nueva dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, que consideran que los aspirantes a cargos de elección popular deberán tener probidad y honestidad.

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Un video de gran circulación en redes sociales, habla sobre el hijo del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza y de su supuesto negocio de influencers, vinculados al crimen organizado. Emilio de la Garza creó la empresa Viralink, enfocada a resolver problemas de metodología para la industrialización de contenidos y el manejo de personajes dedicados al entretenimiento. “El Junior” como se le llama a Emilio tiene un gran éxito en su empresa, a la que tratan de relacionar con el gobierno de Rubén Rocha Moya, lo que denota lo agitado de la sucesión en Nuevo León.

ramonzurita44@hotmail.com

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