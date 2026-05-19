Adrián Bedolla «El Jilguero» conquista La Marakita con un rotundo ‘Sold Out’

En una noche mágica de música mexicana

Logra una conexión única con un público que se entregó de principio a fin

​En una velada inolvidable y ante un recinto completamente lleno, el destacado cantante Adrián Bedolla «El Jilguero» logra un triunfo más en su carrera al presentarse con un rotundo sold out en La Marakita, logrando una conexión única con un público que se entregó de principio a fin.

​Portando con gran orgullo un elegante traje de charro, «El Jilguero» demostró por qué es considerado una de las voces jóvenes más firmes y prometedoras en la búsqueda por preservar, respetar y difundir la música tradicional mexicana.

​Acompañado por el imponente sonido del mariachi, el artista ofreció un recorrido musical de dos horas y media llenas de nostalgia, alegría y patriotismo. Durante el concierto, los asistentes corearon y disfrutaron de una velada mágica donde se interpretaron tanto los éxitos propios de Adrián Bedolla, como entrañables temas de los más grandes compositores mexicanos, canciones que hoy en día son un auténtico orgullo e identidad de nuestro país.

​»Ver al público corear estas canciones con tanta pasión me llena el alma. Nuestro compromiso es y seguirá siendo mantener viva la llama de la música de mariachi» , expresó emocionado el artista tras bajar del escenario.

​El éxito rotundo en La Marakita reafirma el gran momento que atraviesa la carrera de Adrián Bedolla «El Jilguero», quien continúa sumando seguidores y dejando en alto el nombre de la música vernácula.

Portando con gran orgullo un elegante traje de charro, «El Jilguero» demostró por qué es considerado una de las voces jóvenes más firmes y prometedoras en la búsqueda por preservar, respetar y difundir la música tradicional mexicana.