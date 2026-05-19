México activa alerta de viaje por brote de ébola en el Congo

Se encienden las alertas a 23 días del Mundial

La OMS explicó que la variante se propagó rápidamente tan solo dos semanas después de la primera muerte

A 23 días del Mundial 2026, la Secretaría de Salud (Ssa) activó una alerta de viaje por el nuevo brote de ébola en el Congo, reportó el secretario David Kershenobich este martes.

“Estamos preparados y vigilantes si pudiese presentarse algún caso en el país”, afirmó el secretario de Salud en la ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum.

El anuncio viene después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) activó la alerta máxima por el número de muertes sospechosas por ébola que se elevó a 131 casos.

De acuerdo con la OMS, el nuevo brote de ébola tiene casos confirmados en el Congo y Uganda. David Kershenobich remarcó que la transmisión de este virus se da por contacto con secreciones, como sangre o saliva, de personas contagiadas.

“Tenemos guías médicas para que sepamos cómo actuar y cómo detectar casos de ébola”, puntualizó.

“El riesgo individual depende del antecedente reciente de viaje, estancia o exposición en zonas con transmisión activa, así como del contacto con personas enfermas o materiales contaminados. Hasta ahora no existe tratamiento específico ni vacuna», dice la alerta de viaje de la Secretaría de Salud.

El secretario de Salud indicó que el ébola da “manifestaciones de gripa muy vagas” y tiene una tasa de letalidad alta pues 4 de cada 10 personas contagiadas no sobreviven a la infección.

El funcionario añadió que a diferencia de Covid-19, que provocó una pandemia en 2020, el virus del ébola no se transmite por vía aérea.

Ébola en El Congo y Uganda activan alerta máxima de la OMS

Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, expresó abiertamente su preocupación por la “magnitud y la rapidez” de un brote de una variante rara del ébola en el este de Congo, donde las autoridades reportaron un fuerte aumento de muertes sospechosas -a al menos 131- y más de 500 posibles casos.

El virus se propagó sin ser detectado durante semanas después de la primera muerte conocida, ya que las autoridades realizaron pruebas para una cepa más común que dieron negativo, dijeron expertos en salud y trabajadores humanitarios. El virus Bundibugyo de este brote, una variante rara, no tiene medicamentos ni vacunas aprobados.

Brote alcanza ya más de 500 casos sospechosos y alrededor de 131 muertes

El aumento de los casos y la extensión geográfica del brote han encendido las alarmas en la OMS, que observa con inquietud la aparición de contagios fuera del foco inicial y en zonas urbanas. “Se han notificado casos en zonas urbanas, como Kampala y la ciudad de Goma”, ha dicho Tedros, lo que supone un riesgo de mayor propagación. Además, “se han registrado muertes entre trabajadores sanitarios, lo que apunta a una transmisión asociada a ”las labores de contención de la epidemia”, ha añadido.

La responsable de la OMS en la RDC ha explicado por qué el virus tardó un mes en ser detectado. Según ha relatado, los primeros análisis no identificaron el virus correctamente porque el laboratorio de Ituri no disponía de reactivos adecuados para la cepa Bundibugyo, “Solo tenía reactivos para la cepa Zaire, por lo que las pruebas daban negativo”, ha detallado. En un primer momento, los casos se interpretaron como enfermedades comunes en la zona. “Pensaban que podía ser malaria o una combinación con otras infecciones como salmonelosis”, ha reconocido.

No fue hasta que se enviaron muestras al Instituto Nacional de Investigación Biomédica en Kinshasa cuando se confirmó el diagnóstico mediante secuenciación genética. “Eso también ha contribuido al retraso”, ha reconocido Ancia, que insistió en que la región tiene “capacidades de vigilancia e investigación muy limitadas”. “Ahora hay reactivos para la cepa Bundibugyo en Ituri, pero en pequeñas cantidades”, ha admitido.

La tasa media de letalidad del virus del ébola ronda el 50%, con los síntomas iniciales, que pueden aparecer de forma repentina, siendo fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares y dolor de cabeza y de garganta, seguidos de vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y signos de deterioro de las funciones renal y hepática.

La selección del Congo y su afición, bajo el VAR epidemiológico.

La Ssa y los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC) de EU encendieron alertas ante el riesgo de importación del virus de Ébola desde África, y en el caso estadounidense reforzarán las restricciones de viaje.

La alerta ocurre a 36 días de que el Congo, uno de los países africanos con brote, juegue ante Colombia en Guadalajara, el próximo 23 de junio de 2026.

El 17 de junio jugarán en Houston contra Portugal y el 27 de junio contra Uzbekistán en Atlanta.

“Deberían de poner en cuarentena a los jugadores por 21 días, que es el tiempo de incubación del virus y no aceptar aficionados de ese país. Son medidas duras, pero ya vivimos lo que puede ocurrir en caso de no tomar en serio este tipo de infecciones virales”, planteó el infectólogo Francisco Moreno.