Beneficiados, 115 millones de usuarios con la reconstrucción del Periférico Norte

Más de 100 kilómetros renovados

Por Arturo Baena

Valle de México.- Después de varias semanas de espera, padeciendo molestias, caos viales severos y recordatorios a más no poder, la gobernadora Delfina Gómez, inauguró oficialmente la reconstrucción del Periférico Norte en beneficio de millones de automovilistas.

Acompañada de los alcaldes de Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán Izcalli, Isaac Montoya, Raciel Pérez, Pedro Rodriguez y Daniel Serrano, respectivamente, concluyó la colaboración intermunicipal

.

La mandataria del Estado de México subrayó la importancia de la coordinación de los tres niveles de gobierno para consolidar la infraestructura metropolitana de 108 kilómetros renovados en carriles centrales y laterales de esa importante vía.

El trayecto intervenido comprende desde los límites con la Ciudad de México (zona del Toreo de Cuatro Caminos) hasta la caseta de peaje en Tepotzotlán y cuya inversión tuvo un monto superior a los mil 263 millones de pesos, proveniente del Gasto de Inversión para el Desarrollo de la entidad mexiquense y con aportaciones directas de los municipios.

Por ejemplo, el gobierno de Naucalpan aportó 115 millones de pesos para la obra que tendrá un impacto social en los aproximadamente 115 millones de de usuarios del Periférico Norte.