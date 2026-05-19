El gobierno de Izcalli «maquilla» cifras de seguridad, dicen líderes partidistas

Ciudadanos se quejan de robos de toda índole

Cuautitlán Izcalli, Méx.- Mientras que el gobierno de esta localidad, encabezado por el alcalde Daniel Serrano, «presume» la disminución de delitos en transporte público, la realidad es otra. Los izcallenses diariamente denuncian robos de toda índole, desmintiendo las supuestas cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Expresaron por separado representantes del PAN, del PRI y actores políticos locales, en voz de Julieta Mercado, al puntualizar que “a Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi ha colocado frecuentemente a Cuautitlán Izcalli entre los municipios con mayor percepción de inseguridad a nivel nacional. Más del 80 por ciento de la población ha reportado sentirse insegura”, dijo.

Los izcallenses destacaron que «las denuncias sobre el incremento delictivo es real, mientras que el gobierno de Daniel Serrano “maquilla cifras”. “Pregunten a los vecinos del Fraccionamiento San Antonio, Infonavit Norte, La Perla, Jardines de la Hacienda, entre otras colonias del municipio”, reiteraron.

Mientras tanto, líderes sociales, como son delegados y Consejos de Participación Ciudadana, dicen panistas y priistas, “el gobierno de Daniel Serrano, miente a sus gobernados, pues él afirma que trabaja de manera permanente para la reducción de delitos de alto impacto en el municipio, cuando todo es lo contrario”, remarcaron.

Finalmente, los denunciantes anunciaron que «de continuar a la alza la inseguridad en Izcalli, pediremos la intervención permanente del ejército y la Guardia Nacional para garantizar la seguridad de nuestras familias”.