Miles de atizapenses reciben apoyos mediante el programa Salario Familiar

Entregan 150 mdp en apoyos a 20 mil familias

Atizapán de Zaragoza, Méx.- Mediante el programa «Salario Familiar», el gobierno del alcalde Pedro Rodriguez, rompió su propia meta al comenzar la entregar 150 millones de pesos en apoyos a 20 mil familias del municipio, la cual ha sido un éxito desde el inicio de su gestión.

“Esta mañana iniciamos el pago de un apoyo al salario familiar, un programa y un proyecto de esta administración. El hecho de distribuir 150 millones de pesos se dice fácil, pero el pago es gracias a sus impuestos y gracias a su confianza; nosotros lo único que hacemos es hacer una aplicación responsable”.

Recordó que esta administración se ha caracterizado por el impulso a los programas sociales, rubro en el que también destaca el pago de becas educativas, iniciativa que junto con “Salario Familiar” suman una inversión de más de 200 millones de pesos, aunado a los dos mil millones destinados a obra pública, cifra histórica en Atizapán.

En su intervención, la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF, Paty Arévalo, destacó que esta administración está enfocada en mejorar la calidad de vida de las familias, a través de políticas públicas que impactan de manera directa en las y los atizapenses.

La Dirección de Desarrollo Social dio a conocer que mediante este programa las familias beneficiadas reciben un apoyo total de 7 mil 500 pesos, recursos que buscan contribuir al gasto familiar y mejorar las condiciones económicas de los hogares que más lo necesitan.