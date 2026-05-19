Firman SUTEyM y Tultepec convenio de sueldos 2026

Tultepec, Méx.- Se concretó la firma de convenio de sueldos y prestaciones socioeconómicas 2026 con el gobierno de esta localidad. » Valoramos la voluntad y reconocemos el esfuerzo económico por parte de Ramón Sergio Luna Cortés, presidente municipal constitucional», dijo Herminio Cahue, secretario general en el Estado de México, del SUTEyM mexiquense. Los acuerdos representan una forma de garantizar que cada agremiado, en cualquier rincón de la entidad, cuenta con el respaldo de beneficios y oportunidades que refuerzan nuestra identidad .