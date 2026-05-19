Pronostican de 40 a 45 grados en toda la Península de Yucatán

Este Verano, de los más intensos de los últimos años

Autoridades insisten en hidratarse y evitar la exposición prolongada al sol

El verano en la zona norte de Quintana Roo se perfila como uno de los más intensos de los últimos años. Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipan temperaturas que podrían alcanzar entre 40 y 45 grados centígrados, un nivel récord para la entidad.

De acuerdo con Erika Ramírez Hernández, delegada de la Conagua en el estado, el fenómeno responde a la instalación de un sistema de alta presión sobre la Península de Yucatán, combinado con la época de estiaje que reduce las lluvias. A ello se suma la influencia del fenómeno de “El Niño”, que ha elevado la temperatura del océano Pacífico y alterado los patrones meteorológicos globales.

Las ciudades con menor cobertura vegetal, como Cancún, Playa del Carmen y Lázaro Cárdenas, figuran entre los puntos críticos donde el calor será más intenso. En contraste, municipios como Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos podrían registrar temperaturas más moderadas gracias a su densidad forestal, que actúa como regulador natural.

Las autoridades insisten en la necesidad de hidratarse y evitar la exposición prolongada al sol. “Estamos justamente en esta temporada de calor. Es importante que la gente tome precauciones”, subrayó Ramírez Hernández, quien también pidió a la población no dejarse llevar por noticias falsas que circulan en redes sociales con escenarios apocalípticos.

La funcionaria recordó que este año Quintana Roo vivió una temporada invernal inusualmente larga, con 50 frentes fríos que retrasaron la llegada del calor. Este fenómeno, aunque atípico, ayudó a reducir la incidencia de incendios forestales en 2026. Sin embargo, el periodo de mayo a agosto sigue siendo históricamente el más caluroso en la región.

Se registra primera muerte por golpe de calor

La actual onda de calor que atraviesa México ya dejó consecuencias en Quintana Roo: la entidad reportó su primera defunción asociada a temperaturas extremas, según el informe de la Dirección General de Epidemiología (DGE) correspondiente a la semana epidemiológica número 18.

En el país se contabilizan 442 casos relacionados con calor extremo y 13 muertes en lo que va de la temporada, que abarca de la semana 12 a la 40 del año. Todas las defunciones se atribuyen a golpes de calor. Los estados con mayor número de fallecimientos son Chiapas y Veracruz, con dos cada uno, mientras que Baja California, Campeche, Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Quintana Roo reportan un caso respectivamente.

El reporte indica que la entidad se ubica en el grupo de estados con temperaturas máximas de 35 a 40°C. Hasta ahora se han registrado 12 casos asociados al calor: siete por golpe de calor, dos por deshidratación y tres por quemaduras. Municipios del norte podrían acercarse a los 40 grados Celsius en las próximas semanas, de acuerdo con los pronósticos de la Conagua.

Panorama nacional de afectaciones:

– Deshidratación: México acumula 148 casos; Jalisco encabeza con 29 y Sonora con 21.

– Quemaduras: Se han documentado 30 casos; Morelos lidera con cinco.

– Golpes de calor: Son la causa de todas las muertes registradas hasta ahora.

La persistencia de temperaturas elevadas se relaciona con una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, fenómeno que mantiene la onda de calor en al menos 18 estados del país, incluido Quintana Roo.

Las autoridades advierten que los golpes de calor pueden provocar complicaciones severas, especialmente en menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Se recomienda hidratarse, evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse en lugares frescos.