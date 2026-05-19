El Conde: del compositor en las sombras a protagonista del regional mexicano

Con un EP de seis temas

El cantautor impulsa su nuevo sencillo “De Vez En Cuando”

Por Arturo Arellano

Con más de 20 años de trayectoria en el regional mexicano, Juan Carlos “El Conde” decidió dejar de ser solo el autor detrás de grandes éxitos para convertirse también en su propio intérprete. Después de que agrupaciones como Banda MS, La Adictiva, Valentín Elizalde y Calibre 50 grabaran sus temas y los llevaran a sonar a nivel nacional, el músico se preguntó por qué no darles ahora su sello personal.

Ese giro lo emprendió hace alrededor de dos o tres años, cuando comenzó a regrabar sus canciones con la esencia original con la que nacieron: voz, guitarra electroacústica y la historia que trae consigo cada composición. “El compositor casi siempre está tras bambalinas, pero al final la esencia viene de uno”, explica en entrevista, sin dejar de reconocer el toque especial que cada banda ha sumado con producciones de alto nivel y arreglos propios.

Actualmente, El Conde promociona “De Vez En Cuando”, sencillo que da título a un EP de seis canciones y que se impulsa a nivel nacional en radio y plataformas digitales. El tema nació primero como dueto con Germán Montero, en lo que él mismo describe como un “refrito” de una canción que originalmente grabó Banda MS, pero cuya autoría le pertenece y que el público ha recibido nuevamente “con los brazos abiertos”.

El EP forma parte de una racha creativa reciente que incluye sencillos como “La Perdí”, “Hoy Me Alejo”, “Ya Te Olvidé” y “Te Equivocas”, este último también en versión a dueto. “De Vez En Cuando” acumula ya millones de reproducciones en YouTube y mantiene presencia en la radio nacional, consolidando así la faceta del cantautor como intérprete de sus propias historias.

El Conde reconoce que los duetos se han convertido en una herramienta clave dentro de la industria y en su propia carrera. La colaboración con Lupe Esparza fue, dice, “la punta de lanza” y el parteaguas para lo que vendría después. Más tarde llegó el sencillo “Te Equivocas” junto a Germán Montero, también de su autoría, con buena respuesta del público y de los medios.

Un show ecuestre familiar y sin maltrato

La propuesta de El Conde va más allá del escenario tradicional: integra un espectáculo ecuestre que combina la charrería, la parte vaquera y la música en vivo, pensado para toda la familia. El montaje incluye seis caballos educados en la alta escuela y un formato en el que el artista canta tres canciones, mientras charros y jinetes ejecutan diferentes suertes a lo largo del show.

Este espectáculo se ha presentado en jaripeos, lienzos charros y diversos foros a lo largo del Pacífico, con planes de seguir recorriendo el Valle de México, la llamada Sultana del Norte y la Unión Americana. “Estamos abiertos a todo tipo de escenarios: plazas de toros, jaripeos, foros donde vayamos con banda, norteño o mariachi”, explica, subrayando la versatilidad de su proyecto en vivo.

Originario de un pueblo llamado El Conde, de donde toma su nombre artístico, el cantautor recuerda que el caballo fue primero una herramienta de trabajo en la agricultura y la ganadería de su familia. Esa relación forjó un vínculo que hoy se refleja en la manera en que trata a los animales que forman parte de su espectáculo.

“El caballo para mí es un compañero; lo veo como parte de mi familia, como otros ven a un perrito”, afirma al responder a quienes cuestionan el posible maltrato en los shows ecuestres. Asegura que los animales viven en caballerizas adecuadas, con todos los cuidados necesarios, y que reciben un trato respetuoso y cercano. “En mi caso no hay maltrato, son mi equipo de trabajo y los tratamos como tales”, insiste.

El Millonario, el caballo que se ganó su corazón

Aunque intenta no inclinarse por un solo caballo, El Conde reconoce que tiene un favorito: El Millonario. Fue con él con quien comenzó a aprender parte del arte ecuestre y a pulir el formato de su show, lo que le ha dado un cariño especial hacia ese animal. Actualmente, El Millonario se encuentra “en la banca” tras haber sido operado de cólico, una intervención que el cantante compara con una apendicitis humana. Mientras se recupera, el artista lo mantiene bajo cuidado y espera poder reintegrarlo “en un tiempo no muy lejano” a la gira y al espectáculo ecuestre.

Para El Conde, el contexto actual del regional mexicano abre más oportunidades que nunca. Recuerda que antes existía una división muy clara entre el pop y el regional, pero hoy ve cada vez más fusiones y colaboraciones entre ambos mundos.

Esa apertura, considera, beneficia a todos y alimenta la proyección del género a nivel internacional, donde el regional dejó de escucharse solo como música “de región” para convertirse en un fenómeno global. Aunque no tiene todavía un proyecto concreto con artistas de otros géneros, se dice abierto a escuchar propuestas y “no cerrarse a ninguna tendencia”, siempre que conecte con su estilo.

Mientras recorre Ciudad de México en gira de medios y prepara nuevas fechas con su espectáculo ecuestre, El Conde hace una invitación directa al público. Pide escuchar su sencillo “De Vez En Cuando” y seguirlo en redes, donde se encuentra como @soyelconde y articula su presencia en Instagram, TikTok, YouTube y plataformas digitales de música.

“Apoyen la música de su servidor El Conde”, resume, confiado en que esta nueva etapa, en la que combina su faceta de compositor, intérprete y amante de los caballos, marcará un antes y un después en su trayectoria.