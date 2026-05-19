Inauguran sede para las agrupaciones del Sistema Nacional de Fomento Musical

CLAUDIA CURIEL DE ICAZA, SECRETARIA DE CULTURA

En el marco del Plan Integral de Renovación de Escuelas de Arte y Cultura, se rehabilitó y adecuó la Casa Ruiz Cortines, en Los Pinos, para la formación de las y los instrumentistas y cantantes del SNFM

Como parte de las acciones del Plan Integral de Renovación de Escuelas de Arte y Cultura, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, entregó el día de hoy, lunes 18 de mayo de 2026, la Casa Ruiz Cortines, del Complejo Cultural Los Pinos, nueva sede de los grupos artísticos del Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM).

Tras un proceso de optimización estructural, adecuación de espacios y tratamiento acústico, la Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCh), el Ensamble Escénico Vocal (EEV) y el Coro Sinfónico Comunitario tienen por primera vez una sede fija para desarrollar su proceso formativo.

La secretaria Curiel de Icaza, acompañada por la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova; el titular del SNFM, Roberto Rentería Yrene, y la directora general del Complejo Cultural los Pinos, Elisa Lemus Cano, recorrió las instalaciones que garantizan espacios adecuados para que las y los estudiantes ejerzan su derecho a una formación artística gratuita y de calidad, y se impulse entre infancias y juventudes la práctica musical de alto rendimiento como una vía para la profesionalización.

“El trabajo de educación artística y el fortalecimiento de las escuelas es uno de los ejes principales de nuestro Plan Sectorial Cultural y hoy cumplimos un pendiente, logramos que la música esté por fin en casa. Hoy se abre una escuela con los espacios adecuados que garantizan la práctica y formación. Entregamos a la comunidad, principalmente alumnas, alumnos y docentes, un trabajo colectivo y un espacio más para la cultura con muchísima calidad. Hoy hacemos posible que la música esté en casa”, señaló la secretaria Curiel de Icaza al subrayar que es la primera sede real del SNFM en más de 30 años.

Para la transformación estructural de la Casa Ruiz Cortines (edificada en 1953), informó Curiel de Icaza, se destinaron 30 millones de pesos, inversión que se enmarca en la política que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para el fortalecimiento del sistema público de formación artística y cultural en México.

En palabras del titular del SNFM, Roberto Rentería Yrene, la apertura representa un hito histórico que va más allá de la optimización de un inmueble en el que convivirán más de 200 instrumentistas y cantantes, quienes además de perfeccionar su técnica musical y vocal estrechan lazos interdisciplinarios que propician nuevos proyectos o propuestas sinfónico-corales.

Concluye la itinerancia del SNFM a lo largo de 37 años, por lo que las y los estudiantes y docentes al fin encuentran un hogar para hacer música: “Hoy estamos abriendo las puertas de un inmueble remodelado. Estamos celebrando la victoria de la perseverancia. La entrega formal de la Casa Ruiz Cortines representa la culminación de un esfuerzo institucional profundo y de gestiones incansables en diferentes niveles para dotar a nuestros artistas en formación de un hogar propio”.

El también director musical apuntó que los recursos que se destinan a la infraestructura para la educación artística representa una inversión en el tejido social de nuestro país, pues al respaldar una visión que otorgue cimientos sólidos al SNFM se transforman las vidas a través del arte, en especial la de infantes y jóvenes que son parte del SNFM, reconocidos por instituciones musicales y orquestas profesionales internacionales.

La remodelación estructural

Como parte del rediseño de la Casa Ruiz Cortines se realizaron cambios estructurales e instalación de nueva infraestructura eléctrica, ventilación y lumínica, además de sistemas de seguridad y control.

La remodelación arquitectónica del edificio derivó en el establecimiento de ocho salas de ensayo (una exclusiva para percusiones), catorce cubículos de estudio para instrumentistas y/o cantantes; nueve aulas para las clases de especialización instrumental y/o sus asignaturas teóricas, de expresión corporal y técnica Alexander.

En los espacios, según su uso, se instalaron pisos de duela de encino americano, piso laminado o alfombra modular. Se realizó un tratamiento y adecuación acústica en muros, plafones y ventanales para evitar el rebote de las ondas sonoras, con paneles hechos de fibra de vidrio y panel acústico piramidal, utilizados en estudios de grabación y salas de cine. También se recubrieron los muros con materiales de absorción para el aislamiento acústico y se implementó un sistema de doble cristal en todos los salones.

El nuevo centro de enseñanza cuenta con una bodega de producción para resguardar instrumentos y mobiliario nuevo como sillas, bancos para contrabajos, bancas para las áreas comunes, pizarrones, butacas, atriles y pianos electrónicos.

La apertura de la sede por parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México es muestra de los trabajos del Plan Integral de Renovación de Escuelas de Arte y Cultura, una política de fortalecimiento del sistema público de formación artística y cultural y un compromiso por incentivar la práctica y profesionalización de la educación musical de calidad.

El proyecto tuvo una inversión de 30 millones de pesos para el reforzamiento estructural, distribución de salones de clase/estudio, compra de mobiliario, tratamiento acústico de muros y sistemas de videovigilancia, entre otros