Fomenta Delfina Gómez cuidado de seres sintientes en estudiantes

Edomex “Capital Mundial del Bienestar Animal”, a la vanguardia

Con el programa “Construyendo el Bienestar Animal en el Estado de México”, alumnos de 94 escuelas han recibido orientación especializada en la materia

Coacalco, Estado de México.– Para consolidar una educación basada en valores con empatía y responsabilidad social hacia todas las formas de vida, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, ha otorgado pláticas educativas sobre cuidado animal para más de cuatro mil estudiantes de 94 escuelas primarias.

A través del programa “Construyendo el Bienestar Animal en el Estado de México”, coordinado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), acorde con los principios de la Nueva Escuela Mexicana, se integra el respeto a los animales como un elemento esencial para el desarrollo de ciudadanos conscientes y responsables.

Por medio de las pláticas, impartidas por especialistas, niñas, niños, así como docentes, padres y madres de familia, aprenden sobre cuidados básicos para animales de compañía, trato digno, maltrato animal y a fortalecer la sana convivencia tanto en el entorno escolar como en sus hogares.

Miguel Ángel Hernández Espejel, Titular de la SECTI, reafirmó que estas acciones dan cumplimiento al compromiso de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, reconocida por su labor como defensora de la vida animal, por sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la importancia de proteger a todas las especies. Con esto, el Estado de México “Capital Mundial del Bienestar Animal” se posiciona a la vanguardia en la promoción de una cultura de paz y respeto a la naturaleza desde las aulas.