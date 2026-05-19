Entregan reconstrucción total del Periférico Norte

Obra histórica por su magnitud, nivel de intervención e impacto regional

Naucalpan, Estado de Mexico.– La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, inauguró la reconstrucción total de 108 kilómetros del Periférico Norte, desde Naucalpan hasta Tepotzotlán, proyecto integral de este “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, cuya inversión fue superior a mil 200 millones de pesos y beneficia a 15 millones de personas, además reduce tiempos de traslado de hasta 30 minutos que se traducen en mejor calidad de vida para la población y transforma la movilidad en el Valle de México.

“Lo que se hizo es un esfuerzo muy grande para afianzar el objetivo que tenemos que es dignificar la vida de nuestros ciudadanos”, señaló la gobernadora Delfina Gómez al entregar este proyecto que beneficia a más 200 mil conductores que circulan cada día por esta vialidad.

Acompañada por Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno federal, la Mandataria mexiquense agradeció a todos los que participaron, entre ellos, las y los alcaldes de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Tepotzotlán, así como Atizapán de Zaragoza.

“Se van a trabajar otras obras y se van a trabajar otras acciones tendientes a mejorar la movilidad. También tenemos otras carreteras que se van a ir apoyando y que les vamos a ir dando cuenta de lo que se va realizando”, anunció la gobernadora Delfina Gómez.

Beneficios de la reconstrucción de Periférico Norte

Permite mejor conexión entre el occidente del país y la Ciudad de México.

Mayor seguridad vial gracias a la nueva iluminación, balizaje, señalización, mejores condiciones de rodaje, así como limpieza y poda.

Reducción de riesgos de inundaciones mediante labores de limpieza y mantenimiento del sistema hidráulico.

Fomento de la economía local mediante la creación de más de 2 mil 800 empleos directos e indirectos a empresas mexiquenses.

Fortalecimiento del corredor logístico del Valle de México, en donde operan empresas nacionales e internacionales.

Recuperación de una vía estratégica que estuvo más de 25 años sin una intervención mayor.

A este evento, realizado en la explanada de las Torres de Satélite, en Naucalpan, asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Juan Hugo de la Rosa García, Secretario de Movilidad estatal; Joel González Toral, Director General de la Junta de Caminos; Raúl Armando Quintero Martínez, Coordinador General del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, así como las y los alcaldes de los municipios beneficiados.