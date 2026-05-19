GRACIE ABRAMS VUELVE CON “HIT THE WALL”

Estará disponible el 17 de julio de este año

El video ofrece a los fans un adelanto enigmático de lo que está por venir.

La cantautora nominada al GRAMMY®, Gracie Abrams, lanza su nuevo y muy esperado sencillo, “Hit the Wall,” a través de Interscope Records. “Hit the Wall”, que marca el inicio de una nueva era para la cantante, es el primer sencillo del próximo tercer álbum de estudio de Gracie, Daughter from Hell, anunciado a principios de esta semana.

Junto con el lanzamiento del sencillo, Abrams ha compartido hoy el video oficial de “Hit the Wall”. Dirigido por Renell Medrano, el video ofrece una visión surrealista del mundo interior de Gracie. Con un estilo minimalista, envuelto en sombras y repleto de imágenes simbólicas, el video ofrece a los fans un adelanto enigmático de lo que está por venir.

Escrito y producido por Gracie junto a Aaron Dessner, Daughter from Hell estará disponible el 17 de julio de 2026, dos años después del lanzamiento del segundo álbum de Gracie, The Secret of Us. El álbum le valió a Gracie su primer número uno en el Reino Unido, Australia y los Países Bajos, y debutó en el puesto número 2 de la lista Billboard 200. Entre las canciones más destacadas se encuentran “Close to You”, que le valió a Gracie su primer debut en solitario en el Billboard Hot 100, y “I Love You, I’m Sorry” que alcanzó el puesto n.º 9 en la lista de Spotify de EE. UU., el n.º 31 en el Billboard Hot 100 y el Top 20 en la lista global de Spotify. La edición de lujo del álbum incluía siete canciones adicionales, entre ellas “That’s So True,” que se disparó hasta el puesto n.º 6 en la lista Billboard Hot 100 y supuso la primera entrada de Gracie en el top 10.

SOBRE GRACIE ABRAMS

Desde su debut en 2019, Gracie Abrams se ha consolidado como una de las cantautoras más destacadas de su generación. Tras componer su primera canción a los ocho años, se ganó un público fiel con los EP minor (2020) y This Is What It Feels Like (2021), antes de embarcarse en una gira por Norteamérica con entradas agotadas en 2022. Su álbum debut, Good Riddance (2023), dio lugar a otra gira como cabeza de cartel que agotó las entradas en menos de una hora y le valió a Abrams la codiciada nominación a Mejor Artista Revelación en la 66.ª edición de los Premios GRAMMY®. Posteriormente, Abrams realizó una gira con Taylor Swift como telonera en algunas fechas de la exitosa gira Eras Tour.