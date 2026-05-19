Habrá 16 mil 543 camas de hospital para septiembre de 2030: Sheinbaum Pardo

Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria

Será un 80% más que los últimos dos sexenios neoliberales, destaca la Presidenta

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que, con el Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria, se construirán 9 mil 139 camas nuevas de hospital hacia septiembre de 2030 con una inversión de 181 mil millones de pesos, que sumadas a las 7 mil 404 camas creadas en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con ello en la Cuarta Transformación se habrán creado 16 mil 543 camas nuevas para atender la población, lo que representa 80 por ciento más que en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Y vamos a cerrar el sexenio con 9 mil 139 camas adicionales, en las 3 instituciones de salud: el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, y Pemex también, que estamos atendiendo para poder ampliar los servicios de salud de Pemex; 9 mil 139 camas adicionales. O sea, en los gobiernos de la Transformación estamos hablando de 16 mil 500, versus 9 mil”, puntualizó en la conferencia matutina.

La Jefa del Ejecutivo Federal puntualizó que además de la creación de más camas de hospital, para fortalecer la atención también se construyen más Centros de Salud, se han contratado más de 14 mil médicas y médicos especialistas, se implementa el programa Salud Casa por Casa y se puso en marcha el Servicio Universal de Salud a través de la credencialización, además de que se tiene más del 80 por ciento de abasto de medicamentos.

El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, detalló que para la creación de las 9 mil 139 camas al 2030 se construirán 50 hospitales nuevos con 6 mil 364 camas, se realizarán 47 ampliaciones con 1,001 camas y 55 sustituciones y mejoras mayores con mil 774 camas, con ello se pasará de 96 mil 966 camas en 2024 a 106 mil 105 camas de hospital en las tres instituciones de salud pública.

El director del IMSS, Zoé Robledo, informó que en los últimos 18 meses se han inaugurado siete hospitales: En Ciudad Juárez, Chihuahua: en Ensenada, Baja California; en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; en Puebla; en Iztapalapa, Ciudad de México; en Ciudad del Carmen, Campeche y en Hermosillo, Sonora.

Además, puntualizó que se tienen 19 frentes de obra en Guanajuato, Sonora, Hidalgo, Yucatán, Baja California, Morelos, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Sinaloa, Baja California Sur, Michoacán y Colima.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, explicó que como parte del Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria se contemplan 81 nuevos hospitales: 18 ya inaugurados, 13 en construcción y 50 en planeación.

Además, informó que, en el caso de las consultas totales por año, el IMSS Bienestar ha brindado 19.8 millones de consultas al corte del 13 de mayo, esto representa 24 por ciento más respecto al 2024, teniendo un crecimiento por mes del 61 por ciento con el objetivo de llegar a 60 millones este año. En este sentido, puntualizó que la meta para el 2030 es brindar 100 millones de consultas y 15 millones de consultas de especialidad, además de 1.21 millones de cirugías.

El director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, desde el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz realizó la entrega de 31 camas eléctricas nuevas que suman a las 103 camas que fueron distribuidas en Mérida, Yucatán; 10 en Campeche. Señaló que además se concluyeron obras en las UMF de Guelatao, Oaxaca; de San Buenaventura, Coahuila y de San Miguel, Tamaulipas, así como en la Clínica Hospital en Uruapan, Michoacán.

Estrategia para elevar la producción de medicamentos en el país

La próxima semana se dará a conocer la estrategia para aumentar la producción de medicamentos en el país, como parte del Plan México, adelantó este martes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Detalló que la estrategia será llevada a cabo por Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), ya sea solo, o con una farmacéutica privada.

“La próxima semana vamos a presentar el trabajo que ha hecho el secretario de Salud junto con la Secretaría de Economía para producir más medicamentos en México, (con) empresas internacionales o nacionales que están ampliando la fabricación de medicamentos y en donde Birmex va a participar en su elaboración, ya sea Birmex solo, junto con instituciones públicas de investigación o en una asociación con alguna empresa privada”, señaló la mandataria en su conferencia de prensa matutina.

CSP exige reciprocidad en extradiciones

Claudia Sheinbaum Pardo, titular del Ejecutivo federal, afirmó que de las 269 solicitudes de extradición que México ha planteado al gobierno de Estados Unidos desde el primero de enero de 2018 al 13 de mayo, no ha sido entregado ninguno de ellos: 36 ya fueron negados, 233 permanecen pendientes de concluir, 183 están corresponden a peticiones formales de extradición y 50 casos son solicitudes de detención provisional con fines de extradición. En 47 de ellos de detención provisional con fines de extradición, Estados Unidos requirió a México presentar información adicional.

La mandataria dijo que entre estas peticiones hay casos gravísimos para México pues entre ellos, hay algunos de personas ligadas a factureras o bien dos casos asociados a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Al explicar ampliamente esta situación , el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco explicó que en las peticiones de extradición hay elementos importantes: claridad en la expresión del delito y la manifestación de que hay una orden de aprehensión. Se le da tratamiento diplomático a través de la cancillería que lo turna a la Fiscalía General de la República y si hay elementos se turna a un juzgado de distrito.

Entre las principales peticiones que ha hecho México a Estados Unidos en los que no se ha obtenido respuesta destacó: al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, a Víctor Manuel N, imputado en México por delincuencia organizada y asociado a desfalco a la secretaría de Gobernación y a empresas factureras.