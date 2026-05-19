Trío estelar este jueves 21 en Los monólogos de la vagina

Regresa Mariana Garza al elenco y actuará con Michelle Rodríguez y Celina del Villar

Desde su estreno en el año 2000 ha sido un mosaico de talento femenino de todas las áreas.

De manteles largos se viste Los monólogos de la vagina este jueves 21 de mayo con tres actrices consentidas del público: Mariana Garza, Michelle Rodríguez y Celina del Villar.

Como todo mundo sabe Los monólogos de la vagina está en su año 26 de temporada y sigue cimbrando fuerte en la consciencia y el gusto del público.

Desde su estreno el 19 de octubre del año 2000, Los monólogos de la vagina ha sido un mosaico de talento femenino de todas las áreas. El elenco original lo integraron las actrices Lilia Aragón, Adriana Roel, Pilar Boliver, Ana Karina Guevara, Andrea Legarreta, Stephanie Salas, Sofía Álvarez, y la sexóloga Anabel Ochoa: ocho mujeres valientes, que respondieron con un rotundo sí a la invitación del productor Morris Gilbert.

A ellas se han sumado en estos 25 años de historia otras 138 intérpretes de las más diversas actividades. Este escenario ha dado cabida a cantantes, conductoras de televisión y radio, comunicólogas, reinas de belleza, líderes de opinión, políticas, activistas sociales, periodistas, astrólogas…

La función es a las 20 horas.

SOBRE LOS MONÓLOGOS DE LA VAGINA

Autora: V (antes Eve Ensler)

Director: Jaime Matarredona

Productor: Morris Gilbert

Estreno en México: 19 de octubre de 2000.

Superó las 7 mil 700 funciones en su temporada inicial; ahora rebasa ya las 8 mil 200 representaciones.

Ha hecho temporada continua en ocho teatros de la Ciudad de México: Sala Chopin, Hotel Meliá; Hotel NH, Teatro NH, Centro Cultural San Ángel, Teatro Zéntrika Santa Fe, Teatro Milán, y Nuevo Teatro Libanés.

Llegó a tener largas temporadas con 12 funciones a la semana solamente en la Ciudad de México.

Primera obra en español en tener temporada abierta en Nueva York.

Se ha presentado en más de 200 ciudades de la República Mexicana.

Durante toda su temporada recaudó fondos para Casa Amiga de Ciudad Juárez, y otras agrupaciones sociales en apoyo a las víctimas de la violencia de género.