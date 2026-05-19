Arranca TDJ etapa de capacitación para personas juezas y magistradas electas por voto popular

El Instituto de Estudios Judiciales del PJCDMX será el encargado de brindar las conferencias de reforzamiento académico y talleres prácticos entre el 18 de mayo y el 10 de julio

Con un programa teórico-práctico impartido por 38 personas destacadas en el Derecho, desde catedráticos de la UNAM hasta magistrados en retiro, coordinadas por Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) se atenderá la etapa de capacitación de las personas juzgadoras del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que asumieron el cargo a través del proceso de elección. Es momento de demostrar excelencia en la administración de justicia de la Ciudad de México, aseguró en la inauguración, el presidente del TSJ, magistrado Rafael Guerra Álvarez.

En su oportunidad, el presidente del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), magistrado Nicolás Jerónimo Alejo, recordó que el proceso de evaluación es coordinado entre el Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial, encabezado por Israel Sandoval Jiménez y la Comisión de Evaluación del TDJ, de la cual es integrante junto con la magistrada Ixchel Álzaga Alcántara y presidida por el magistrado Diego Guerrero García.

Ante el integrante del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Víctor Hugo González Rodríguez, y las 132 personas que se someterán al proceso de evaluación, Guerra Álvarez instó a demostrar sus conocimientos y aprovechar el robusto programa de capacitación.

Subrayó que existe un compromiso de parte del TDJ de ofrecer protocolos transparentes y claros que den garantías a la ciudadanía de que el personal que integra la judicatura cuenta con las competencias necesarias para el ejercicio de sus funciones y corresponde a las y los jueces y magistrados demostrar que hay operadores judiciales destacados para asegurar la paz social y resolver apegados a Derecho.

En representación del Presidente del OAJ, magistrado Jorge Guerrero Meléndez, González Rodríguez señaló que las y los nuevos juzgadores tienen una tarea histórica y difícil, pues en sus manos está el destino de la justicia de la Ciudad de México, ejercida a través del ente más importante no solo del país, sino de los más relevantes a nivel mundial por su tamaño y número de asuntos, el Tribunal Superior de Justicia.

Afirmó que con este procedimiento, las y los ciudadanos esperan comprobar que sus personas juzgadoras destacan por decisiones legales que atienden las necesidades de la sociedad actual.

Los tres representantes del PJCDMX coincidieron que el trabajo coordinado entre los órganos de gobierno permitirá transitar al nuevo modelo de la casa de justicia de forma exitosa. Jerónimo Alejo explicó que esta nueva experiencia forma parte de la Reforma Judicial, que busca tener una dinámica que garantice que la ciudadanía cuente con personal capacitado al frente de juzgados y salas.

La capacitación se efectuará entre el 18 de mayo y el 10 de julio; y dio inicio con el módulo de Ética Judicial, sesión a cargo de Rogelio Laguna García; quien junto con el director del Instituto de Estudios Judiciales, Paul Martín Barba, formó parte del acto inaugural.