La Casa de Cultura de la UAEMéx en Tlalpan alberga exposición sobre identidad, territorio y memoria

El artista mexiquense Víctor Ángel Nava Lacorte presenta una instalación total inspirada en las transformaciones urbanas de San Mateo Atenco y otras regiones del país

Ciudad de México, Méx.- La exposición “Extractos de un México Azul”, del artista auriverde Víctor Ángel Nava Lacorte, llegó a la Casa de Cultura de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) en Tlalpan con una instalación total que invita a reflexionar sobre la transformación de los territorios y la importancia de preservar su memoria viva y colectiva.

La muestra, realizada por el egresado de la Facultad de Artes de la Autónoma mexiquense, reúne piezas de barro, cerámica y grabado, acompañadas de un texto literario plasmado en un diario que evoca la melancolía por la pérdida de espacios rurales, fiestas patronales, comunidad y naturaleza.

Víctor Ángel explicó que su obra surge de la observación de San Mateo Atenco, municipio del que es originario, así como de su percepción del territorio como un organismo vivo en constante transformación. Señaló que la industrialización y urbanización han provocado la desaparición de animales, vegetación y actividades tradicionales como la agricultura, fenómeno que también ha identificado en distintas regiones del país.

“Cuando mis papás me llevaban de viaje a Chalma o a Veracruz, me di cuenta de que solamente veía calles, pavimento y edificios. Al regresar a mi municipio, después de haber estudiado en Toluca, noté que había desaparecido un charco que veía de niño, donde vivían atepocates, porque lo pavimentaron. Desde ese momento pensé en cómo podía visibilizar estas transformaciones”, relató.

El universitario, quien también cursó el nivel medio superior en el Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria de la UAEMéx, detalló que el proceso creativo de esta exposición comenzó con la escritura de una novela, que posteriormente se complementó con obras plásticas y artesanías hasta convertirse en una instalación integral que retrata costumbres, colores y riquezas culturales.

Asimismo, compartió que la intención de esta obra es que las y los visitantes se reconozcan como parte de una memoria colectiva y contribuyan a transmitirla a las nuevas generaciones, recordando los espacios y formas de vida que alguna vez conformaron sus entornos.

“Me gustaría que las personas hablen sobre lo que había antes: los animales que existían, los espacios silvestres que ya no están o las comidas que se preparaban. Tal vez eso despierte su curiosidad y las motive a preguntarse sobre qué estamos parados, porque quizá antes no era pavimento”, expresó.

Además de “Extractos de un México Azul”, Víctor ha desarrollado proyectos enfocados en el espacio lacustre de San Mateo Atenco y las Ciénegas del Lerma, investigaciones que le han permitido expandir su trabajo artístico hacia propuestas performativas presentadas en espacios como “Tianguis Tlatelolco”, plataforma que busca acercar el arte a las calles y a las personas.

La exposición “Extractos de un México Azul” permanecerá en la Casa de Cultura de la UAEMéx en Tlalpan hasta el próximo 29 de mayo, con acceso libre y gratuito.