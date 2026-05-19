Reflexionan en la UAEMéx sobre la partería tradicional como eje de cuidados comunitarios

Zumpango, Méx.- En el marco del Seminario “La vida en el Centro: cuidados, trabajos y bien común desde los territorios”, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) llevó a cabo la conferencia “Partería tradicional y cuidados: Saberes ancestrales y prácticas de salud comunitaria”, impartida por la Maestra en Antropología Social Paola López Miranda en el Centro Universitario UAEM Zumpango.

El encuentro, organizado a través de las secretarías de Igualdad Sustantiva y Cuidados y la de Ciencia de la Autónoma mexiquense, tuvo como propósito visibilizar los saberes comunitarios en torno a los cuidados y su papel en la construcción del bienestar social. En este contexto, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados, Norma Baca Tavira, destacó que este tipo de espacios permiten analizar las prácticas cotidianas desde una mirada crítica y territorial.

“En el Estado de México se tiene una diversidad amplia de parteras y prácticas, donde se fortalece y avanza en la perspectiva de los cuidados. Estos trabajos de investigación permiten conocer y reconocer la importancia de los saberes ancestrales en la vida comunitaria”, expresó.

Por su parte, la directora del Centro Universitario UAEM Zumpango, Juana Gabriela Soriano Hernández, subrayó que este seminario representa una oportunidad invaluable para reflexionar temas sociales y abrir caminos hacia nuevas formas de convivencia y donde poner la vida en el centro permite concebir a los cuidados y al trabajo comunitario como pilares fundamentales para el bien social.

Durante su ponencia, López Miranda explicó que las comunidades han centrado históricamente su conocimiento en los cuidados, al entender que el bienestar individual repercute en el colectivo. “Las relaciones sociales de cuidado implican asumir responsabilidad y atención hacia las demás personas, lo cual sostiene la vida comunitaria”, señaló.

De igual manera, la especialista destacó que la partería en México tiene raíces en las culturas prehispánicas, donde se concebía como un conocimiento profundo de la naturaleza y del cuerpo humano. La figura de la partera, dijo, simboliza no solo el acompañamiento en el nacimiento, sino también la integración de un nuevo ser a la comunidad.

A partir de sus investigaciones en la región mazahua del Estado de México, la antropóloga resaltó la concepción de lo femenino como dador de vida, vinculado con los ciclos naturales, la siembra y la vida social. En este contexto, destacó también la figura del comadrazgo como una red de apoyo entre mujeres.