Trump no cede en su batalla contra el Cártel de Sinaloa, ahora va a lo financiero

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Desde siempre, quienes saben del tema antinarco, advierten que si realmente se quiere combatir a los cárteles de la droga en el mundo o en México se debe atacar desde lo financiero. Siempre para combatir a narcos hay que seguir la ruta de su dinero.

El principio es fácil de entender si se sabe que el Cártel de Sinaloa podría ingresar cada año entre 40 a 70 mil millones de dólares por el trasiego de drogas en el mundo. Células de este cártel han sido localizadas y encarceladas o simplemente eliminadas, lo mismo en España, Italia que en Australia.

Ya no digamos en casi todo Estados Unidos y Canadá.

Y un ejemplo físico de lo que representa operar 40 o 70 mil millones lo da el hecho de que en la casa del chino Zhenli Ye Gon, en Polanco, aquel de la histórica frase de copelas o cuello, se le encontraron 200 millones de dólares en billetes que ocupaban casi más de un metro y 30 centímetros de alto en toda una recámara.

Es por ello que prácticamente todo lo que obtienen los cárteles va a dar a bancos.

Y tal cantidad de dinero requiere no de cualquier banco, tienen que ser los más grandes los que tramiten ese montón de dólares.

Tratar al Cártel de Sinaloa como a Hezbolá

De ahí la importancia del llamado hecho ayer en París por el Secretario del Tesoro de Estados Unidos -es decir, del gobierno del presidente Donald Trump-, Scott Bessent a los miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, con sede en París, que prácticamente incluye a todos los sistemas financieros -bancos- del mundo desarrollado.

A ellos les dijo que el Departamento del Tesoro de EU los vigilará para que no sean flexibles ante aquellas instituciones financieras, bancos, que tramiten recursos del Cártel de Sinaloa o Hezbolá, considerados como terroristas o sus empresas fachadas.

El llamado, dijo Bessent, busca cerrar la pinza de la política implementada por la administración de Donald Trump, la cual, desde febrero de 2025, designó formalmente al Cártel de Sinaloa y a otros cinco grupos del narcotráfico mexicano como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

Presión sobre Europa y sanciones a Irán

Se trata ahora de identificar y sancionar a las personas físicas y morales que inyectan capital a estas redes. Ataque a empresas fachada: Desenmascarar empresas fantasma y pantalla que lavan dinero a nivel global.

Y eso incluye el cierre bancario: Clausurar sucursales y desmantelar los nodos financieros que permiten la operatividad de estos grupos. Se sabe que ya hay varios bancos mexicanos por ser aliados en todo esto y bajo investigación en Washington.

Se requiere la cooperación global: GAFI.

En este contexto, la presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, la mexicana Elisa de Anda Madrazo, dio todo su apoyo a Bessent para ir a una cooperación transfronteriza sin precedentes.

«Los terroristas -entre ellos los cárteles de la droga- no respetan ninguna frontera ni tienen límites. Por tanto, los países no pueden permitirse el lujo de no trabajar juntos. Debemos cooperar», advirtió la mexicana De Anda Madrazo.

¿Posibles consecuencias para México y Sheinbaum?

Sin duda, la mención del Cártel de Sinaloa en el llamado de Bessent en París, referido por igual al Cártel de Sinaloa que a Hezbolá, indica que la administración estadounidense irá con todas sus herramientas financieras y de inteligencia para sancionar y obligar a gobiernos a endurecer la persecución de activos del narcotráfico bajo leyes antiterroristas.

La advertencia para el gobierno de Sheinbaum en México es que habrá una dura y constante certificación financiera desde Washington que, sin duda, derivará en mayores controles bancarios y auditorías internacionales sobre empresas con sede en México y Europa vinculadas a posibles operaciones transnacionales del narco-terrorismo a fin de prevenir y combatir el blanqueo de dinero y la financiación de estos cárteles mexicanos.

Ya debe dejar de proteger a Rocha Moya y entregarlo

Un motivo más para que detenga y entregue a EU al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y los otros 7 de sus secuaces, entre ellos el senador Enrique Inzunza -por cierto, todavía presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado- y dejar de buscar y esgrimir pretextos para mantener a todo este clan mafioso de morenistas en resguardo.

Va el turno de Samuel García

Cierto, que a la presidenta Sheinbaun y su 4T les urgen distractores para aliviar un poco la presión mediática por los vínculos del narco con Morena y que por ello, desde Palacio y la mañanera de ayer, se avaló que la Fiscalía General de la República siga adelante con su investigación respecto a la triangulación multimillonaria que todo indica ha realizado el gobernador emecista Samuel García hacia empresas suya y de su padre a fin de que proveedoras de su gobierno financien su campaña en redes para posicionarse con miras a la presidencial del año 2030.

La indagatoria cuenta ya con pagos a proveedores del gobierno de García, que luego estos reembolsan a las empresas del gobernador o que van a dar al pago de campañas de posicionamiento digital.

Si esto no deriva en un desafuero, con desaparición de poderes desde el Senado, con amenaza de cárcel incluida, al menos le va a provocar un buen susto judicial que le soltará el estómago al sonriente y muy pagado de sí mismo mandatario neolonés.

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