Convenio para impulsar municipios más eficientes y cercanos a la gente

Fortalecen capacidades de gestión

Gobierno del estado y municipios consolidan coordinación para impulsar administraciones más eficientes, cercanas y con mejores resultados

Cancún.- Con el objetivo de fortalecer las capacidades de gestión de los municipios y mejorar la atención a las y los quintanarroenses, la gobernadora Mara Lezama encabezó la firma del Convenio Marco de Coordinación en Materia de Federalismo, Descentralización y Desarrollo Municipal entre el Gobierno del Estado de Quintana Roo y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed).

Este convenio impulsa un modelo de coordinación entre los tres órdenes de gobierno orientado a fortalecer la gestión municipal, la profesionalización de las y los servidores públicos y la mejora de los servicios públicos en beneficio de la población, que refleje bienestar, justicia social y prosperidad compartida.

Durante el evento, realizado en el Complejo de Seguridad C5 de Cancún con la presencia del coordinador general del INAFED, Raúl Armando Quintero Martínez, la titular del Ejecutivo destacó que en Quintana Roo todas las decisiones públicas se toman con base en los datos, porque administrar el dinero del pueblo basado en datos dan buenos resultados.

Añadió que se trabaja en equipo, con las y los presidentes municipales, bajo un Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, con un gobierno humanista con corazón feminista, donde la coordinación institucional se traduce en acciones concretas para generar bienestar, prosperidad compartida y mejores oportunidades para todas y todos.

Precisó que con este convenio, formaliza esa ruta y contribuye a consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación, “donde tenemos claro que la obligación como gobernantes es mejorar la calidad de vida de las personas, de los seres humanos, con mayor bienestar, acortar brechas de desigualdad y mayor justicia social”.

El coordinador general del INAFED explicó que este convenio permitirá a los municipios enfocar la inversión de los recursos en resolver los problemas que se tienen, pero priorizando lo que plantean las encuestas del INEGI, que reflejan las inquietudes de las personas, como son agua potable, drenaje, bacheo, basura, seguridad, etc.

La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de la Peña, dio la bienvenida a las y los asistentes y subrayó la importancia de fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para construir municipios más eficientes, transparentes y cercanos a la ciudadanía.

Además de presidentas y presidentes municipales, estuvieron en la firma de este convenio Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno y Martha Parroquín Pérez, secretaria de Finanzas y Planeación.

Inaugura Mara Lezama el Portal Marítimo de Chetumal

Chetumal.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa inauguró el Portal Marítimo de Chetumal, una obra que transforma el muelle fiscal y marca un antes y un después en uno de los espacios más representativos y utilizados por la ciudadanía chetumaleña.

El muelle fiscal, reconocido como punto de reunión de corredores, familias y personas que diariamente acuden a caminar, realizar activaciones deportivas o disfrutar del atardecer, hoy se consolida como un espacio renovado, moderno y con mayor identidad.

De acuerdo con el director general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo) Vagner Elbiorn Vega, el proyecto integra un arco monumental de más de 7 metros de altura, una plazoleta mirador sobre el mar de 157 metros cuadrados y un corredor intervenido con iluminación arquitectónica a lo largo de 260 metros de muelle, que incorpora un sistema de luces programables que interactúan con la música, generando una experiencia dinámica y atractiva para quienes lo recorren.

Durante el evento se realizó la develación de la placa y el encendido oficial del sistema de iluminación, equipado con tecnología LED de última generación, que además de generar efectos visuales sincronizados al ritmo de la música, destaca por su eficiencia energética y bajo consumo, contribuyendo al cuidado del medio ambiente mediante el uso de soluciones sustentables.

La gobernadora Mara Lezama expresó al respecto que esta obra recupera la identidad costera de la capital, en beneficio de más de 233 mil habitantes de Othón P. Blanco.

Con el Portal Marítimo, explicó Mara Lezama, contribuimos a la proyección de Chetumal como una ciudad más activa, ordenada y atractiva. Los gobiernos de la transformación apostamos por espacios públicos que fortalezcan la convivencia y el bienestar de la población. Es parte de la estrategia de construcción de paz, de la prosperidad compartida por la que trabajamos todos los días.

Frente a las y los chetumaleños que asistieron a esta inauguración, la titular del Ejecutivo afirmó que así se agrega un atractivo turístico más de interés para visitantes y se impulsa la actividad económica local, con inversión de casi 4 millones de pesos, recursos del pueblo que regresan al pueblo de manera transparente.

El Portal Marítimo incorpora el mensaje “Bienvenidos” en diferentes idiomas como español, inglés, italiano, francés, chino, japonés, maya, ruso, árabe, hindú, hebreo y portugués, destacando la inclusión de la lengua maya como reconocimiento a la identidad cultural.

Asimismo, esta intervención contribuye a hacer más atractiva la ruta Chetumal–San Pedro, Belice, incentivando un mayor flujo de visitantes y fortaleciendo la actividad turística y económica en la región.