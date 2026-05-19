Estrenan filtros electrónicos para agilizar ingreso de turistas

Aeropuerto Internacional de Cancún

Listos, para atender fuerte flujo de visitantes que se espera con motivo del Mundial

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El Aeropuerto Internacional de Cancún dio un paso hacia la modernización con la entrada en operación de 20 filtros electrónicos o E-Gates, sistemas biométricos que permiten verificar pasaportes e identidad de los viajeros en cuestión de segundos. La medida busca atender el fuerte flujo de visitantes que se espera con motivo del Mundial 2026.

Las E-Gates, comunes en aeropuertos de gran tráfico internacional, reducen la intervención humana en el proceso migratorio mediante el escaneo de documentos y reconocimiento facial. Mientras que en los filtros tradicionales el tiempo promedio de ingreso rondaba los 20 minutos, ahora se prevé que el trámite se realice en menos de un minuto, evitando las aglomeraciones que por años han sido motivo de queja entre turistas y empresarios.

La meta es instalar 40 puertas electrónicas: la mitad en la Terminal 3 y el resto en la Terminal 4. “Hoy ya hablamos de 40 E-Gates nuevos, para los pasaportes de 35 nacionalidades, con lo que es, literal, la entrada al país en unos segundos”, destacó la gobernadora Mara Lezama.

Estos sistemas, surgidos a principios de los años 2000, requieren pasaportes electrónicos acompañados de una identificación válida. En caso de detectar inconsistencias, la puerta no se abre y un oficial de inmigración atiende al pasajero.

La agilización del ingreso se vuelve indispensable: se estima que Cancún será la puerta de entrada de más del 40% de los cinco millones de turistas que llegarán a México durante el Mundial.

Puente Nichupté cerrado con fines recreativos

El recién inaugurado Puente Nichupté no solo funcionará como vía de conexión, también se convertirá en un espacio recreativo. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, anunció que un domingo de cada mes se cerrará al tránsito vehicular para que la ciudadanía pueda recorrerlo y disfrutar de las vistas privilegiadas hacia la laguna Nichupté y la zona hotelera de Cancún.

Aunque todavía no se ha definido la fecha del primer cierre con fines recreativos, las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los anuncios oficiales que se difundirán en las redes sociales del Gobierno del Estado y de la propia gobernadora.

Actualmente, el puente funciona en una primera etapa con horario de 4:30 a.m. a 12:00 a.m., y a partir del 25 de mayo de 2026 se ampliará hasta la 1:00 a.m. Durante la madrugada, considerada como cierre técnico, solo se permite el paso a vehículos de emergencia.

La iniciativa busca que el puente sea más que una infraestructura vial: un espacio de convivencia y recreación que acerque a la población a su entorno natural.