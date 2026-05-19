Cierra Quintana Roo con cuatro medallas en la disciplina de Judo

Olimpiada Nacional Conade 2026

En el cierre de actividades, el equipo estatal concretó un oro, una plata y dos bronces

Mérida.- La Selección de Quintana Roo de Judo tuvo un cierre dorado en su participación en la Olimpiada Nacional Conade 2026 y es que durante la última jornada de competencias en el Poliforum Zamná de Mérida, Yucatán, el equipo estatal sumó cuatro preseas, una de ellas fue de oro, además de concretar una presea de plata y dos más de bronce.

Bajo el respaldo y apoyo de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (Codeq), presidida por Jacobo Arzate Hop, las y los atletas de la entidad continúan conquistando preseas en la justa del deporte amateur más importante del país, enmarcando también las acciones del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

La quintanarroense y también Seleccionada Nacional Mexicana, Iliana Naomi Pozo Flores, fue la más destacada de la jornada por Quintana Roo, esto al reafirmar su calidad, tras alzarse como campeona nacional, luego de vencer a sus rivales en la modalidad Round Robin y con eso colgarse el oro dentro de la categoría Sub-24; con este resultado la mantiene como la mejor de la categoría y ahora continuará su concentración en el CNAR de la Ciudad de México.

Por otro lado, la medalla plateada para el estado cayó gracias a la destacada actuación de Valeria Escalante Tamayo, quien se instaló en la instancia de Final, donde al cierre se terminó proclamando subcampeonato nacional se la justa.

Finalmente, las preseas de bronce para la entidad cayeron por conducto de los atletas María Yam Vargas en la Sub-21 de los 78 kilos; y el segundo metal de bronce fue para Fernando Romero Gutiérrez en la división es los 100 kilogramos.

Con este resultado, el equipo quintanarroense de Judo conquistó un total de 14 metales, registrando 4 de oro, dos de plata y ocho de bronce, y con ello superando lo logrado en la pasada edición 2025 de la Olimpiada Nacional Conade, cuando lograron siete preseas.

Conquista oro Bissokot Hernández e impone nuevo récord nacional en los 400 metros planos

En Guadalajara,durante la jornada inaugural de la disciplina de Atletismo, el quintanarroense Bissokot Hernández Damon tuvo una brillante actuación, tras conquistar una medalla de oro, además de imponer una nueva marca nacional dentro de la prueba de los 400 metros planos, dentro de las acciones de la Olimpiada Nacional Conade 2026.

Tal como lo estipula el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, promovido por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, se prioriza que las y los atletas cumplan sus objetivos, por eso, a través de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (Codeq), presidida por Jacobo Arzate Hop, se respalda y apoya a las y los deportistas de la entidad.

La actividad de la Olimpiada Nacional Conade 2026 continúa con mucha intensidad en la Pista del Complejo Deportivo CODE Revolución, donde la delegación estatal sostuvo sus primeras pruebas y concretó su primer metal, el cual fue de oro y además valió un nuevo récord nacional.

El velocista Bissokot Hernández Damon hizo valer su calidad sobre la pista, ya que realizó una gran carrera dentro de la prueba de los 400 metros planos de la categoría Sub-18, donde tuvo un buen cierre para llegar primero a la meta y con esto colgarse la medalla de oro.

Este resultado también representó un nuevo récord nacional en esta prueba y categoría, luego de que Hernández Damon detuvo el cronómetro en los 47.10 segundos, dejando su nombre y el del estado en un lugar reconocido a nivel nacional.

La actividad para el atletismo continuará para las y los quintanarroenses, que tienen previsto seguir compitiendo en la Pista del Complejo Deportivo Code Revolución.