Alto nivele de discriminación contra la comunidad LGBT+

Violencia contra mujeres trans y hombres gay

Colectivos documentan agresiones físicas, amenazas y posibles crímenes por homofobia

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Quintana Roo mantiene altos niveles de discriminación contra personas LGBT+, principalmente en Cancún, Playa del Carmen y Chetumal, donde colectivos reportan agresiones, exclusión laboral y obstáculos para el reconocimiento de identidad.

Datos de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género del Inegi indican que una parte importante de la comunidad sufrió discriminación, rechazo social o limitaciones en espacios públicos, educativos y laborales.

Organizaciones civiles como Círculo Igualitario, y Red Positiva señalan que Benito Juárez y Solidaridad concentran más denuncias por violencia y discursos de odio, mientras que en municipios turísticos existe mayor visibilidad, pero no necesariamente mayor aceptación social.

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo recibió quejas relacionadas con discriminación, negativas de atención y vulneración de derechos hacia personas de la diversidad sexual en distintos municipios.

Violencia y derechos

En los últimos tres años, colectivos y observatorios LGBT+ documentaron agresiones físicas, amenazas y posibles crímenes motivados por homofobia en Cancún, Playa del Carmen y Chetumal, principalmente contra mujeres trans y hombres gay.

La Secretaría de Salud federal y activistas advirtieron que aún existen barreras de acceso a servicios médicos y atención libre de discriminación, especialmente para personas trans en instituciones públicas.

La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Quintana Roo prohíbe exclusión por orientación sexual e identidad de género, mientras la CNDH y la CDHEQROO mantienen programas de atención y orientación jurídica.

“Todavía hay empresas que no contratan abiertamente a personas LGBT+”, expuso Román, integrante de la comunidad en Cancún; Mary como activista señaló que “la violencia verbal sigue normalizada en espacios públicos”.

“Hay jóvenes que abandonan la escuela por acoso o rechazo familiar”, relató Jorge integrante de colectivos en Playa del Carmen, donde agrupaciones impulsan campañas de inclusión y respeto a derechos humanos.

Fuentes oficiales como Inegi, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y la Secretaría de Salud coinciden en que persisten retos en igualdad, acceso a derechos y prevención de violencia contra la comunidad LGBT+.