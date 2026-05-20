La Arrolladora… en la Arena CDMX

Con su “¿Dónde estabas tú? Tour”

El público se reunirá para cantar a todo pulmón los himnos que han acompañado generaciones enteras

Tras conquistar la primera posición de Billboard por vigésima segunda ocasión con Dónde estabas tú y presentar con gran fuerza su nuevo sencillo Tu falta de querer, LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN DE RENÉ CAMACHO se prepara para escribir otro capítulo histórico en su carrera con su esperado regreso a la imponente Arena CDMX el próximo 23 de octubre.

La fiesta, el sentimiento y la fuerza de la música regional mexicana se apoderarán una vez más de la capital del país en una noche que promete quedar marcada en el corazón de miles de fanáticos. Como parte de su exitoso Dónde estabas tú Tour, el público se reunirá para cantar a todo pulmón los himnos que han acompañado generaciones enteras y consolidado a LA ARROLLADORA como una de las agrupaciones más importantes, queridas y exitosas de la música mexicana.

Con una trayectoria respaldada por décadas de éxitos, múltiples reconocimientos y conciertos totalmente abarrotados, LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN DE RENÉ CAMACHO continúa demostrando por qué sigue siendo una de las bandas más poderosas del regional mexicano. Cada presentación se transforma en una experiencia intensa donde la nostalgia, la pasión y la alegría conectan de manera única con el público.

Temas como Ya es muy tarde, El ruido de tus zapatos, Llamada de mi ex, Mi segunda cita y muchos más formarán parte de un espectáculo inolvidable que hará vibrar la Arena CDMX de principio a fin.

Todo apunta a otro sold out para una agrupación que continúa rompiendo récords y reafirmando su conexión inquebrantable con el público mexicano.

El grupo sinaloense llegará listo para conquistar nuevamente a sus seguidores capitalinos, quienes concierto tras concierto han demostrado el amor incondicional que sienten por la banda, agotando boletos y convirtiendo cada show en una auténtica celebración musical.

Este próximo 23 de octubre no será solamente un concierto… será una noche histórica donde miles de fans vivirán junto a LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN DE RENÉ CAMACHO una velada llena de emoción, recuerdos y música inolvidable.

Arena CDMX: – Preventa exclusiva con tarjetas de crédito de Banco Azteca: 20, 21 y 22 de mayo. – Venta al público en general: a partir del sábado 23 de mayo. – Puntos de venta: a través del sistema www.superboletos.com, en taquillas de la Arena CDMX, El Palacio de Hierro, Farmacias del Ahorro e Innovasport.