Respaldan liderazgos a Luis Montaño García para disputar alcaldía de Atizapán en el 2027

Confianza ciudadana

Atizapán de Zaragoza, Méx.- El cambio de rumbo siempre es bueno y Atizapán no es la excepción. Hoy, necesitamos respuestas y acciones. No necesitamos falsas promesas ni simulaciones, es por ello que los atizapenses le apostamos al empresario Luis Montaño García para ocupar la alcaldía en el 2027.

Aseguraron liderazgos de este municipio en voz de la luchadora social Luz María Arteaga, luego de destacar que “Luis Montaño cuenta con el respaldo ciudadano y a través del Verde Ecologista logrará la transformación que requiere nuestro municipio”.

En ese sentido, empresarios, deportistas y Consejos de Participación Ciudadana (Copacis) destacaron que Montaño García, cuenta con confianza de la ciudadanía toda vez que se le identifica por su enfoque en el desarrollo comunitario, el emprendimiento y el activismo ambiental.

“Luis Montaño, es un hombre de palabra y de hechos que cuenta con una sólida formación en el sector privado, promoviendo el crecimiento empresarial estratégico. Es un hombre comprometido con el bienestar y eso nos basta para apoyarles a él y al PVEM”, reiteraron.

Y es que, efectivamente; a través de sus redes y canales oficiales como su página de Facebook, Luis Montaño impulsa diversos proyectos en beneficio de Atizapán de Zaragoza que lo han posicionado como un político que podría ganar la alcaldía en las elecciones del próximo año.