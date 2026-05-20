Militantes culpan a “Alito” Moreno de provocar la peor crisis del PRI

“Cerró las puertas a verdaderos liderazgos”

Valle de México.- Ante los procesos electorales que se avecinan, militantes y actores políticos del PRI, reconocen que ese partido se colapsó con la llegada de Alejandro “Alito” Moreno a la dirigencia nacional. Provocó la peor crisis de la historia al concentrar el poder en familiares y amigos. Cerró las puertas a verdaderos liderazgos en Regiones, Estados y Municipios.

Los priistas mexiquenses de Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, entre otros, recordaron que «el Revolucionario Institucional, se derrumbó con “Alito”. De contar con 6.7 millones en 2019, pasó a menos de un millón a inicios de 2026. Hoy, a manera de su defensa acusan de caciques, a quienes realmente lo mantuvieron a flote. Aniquilaron al tricolor» , remarcaron.

Destacaron que “el PRI está secuestrado por un pequeño grupo de incondicionales. El derrumbe de nuestro partido tiene nombres y apellidos: Alejandro Moreno y Cristina Ruiz. A ellos hay que llamarles caciques, caudillos y lo que le sigue”.

Recordaron que Alejandro “Alito” Moreno modificó los estatutos internos para perpetuar su control partidista con miras a mantenerse en la presidencia de la organización hasta 2032, borrando la pluralidad del partido al que yá aniquiló.

Finalmente arremetieron al puntualizar que “la imposición de candidatos incondicionales a conveniencia propia, desató fracturas graves que desviaron el rumbo democrático del PRI y lo sepultaron”.