Rescata Isaac Montoya módulo de seguridad en Izcalli Chamapa

Nueva Base Operativa C2

Naucalpan, Méx.- Como parte de su compromiso por mejorar la seguridad en este municipio, el alcalde Isaac Montoya rehabilitó el módulo de seguridad pública de Izcalli Chamapa, hoy convertido en una nueva Base Operativa C2 para brindar una mejor vigilancia en esta zona en beneficio de 120 mil habitantes, donde confluyen Cuartos Constitución, Olimpiada 68, la Avenida Minas Palacio y Avenida Emiliano Zapata.

Al Alcalde, originario de Izcalli Chamapa, sus vecinas y vecinos le agradecieron la atención por rescatar un módulo olvidado, que ahora mantendrá una vigilancia las 24 horas. A quienes les señaló: “el hecho de que se haga este C2 es porque era un lugar totalmente abandonado, tanto el espacio que ya era una construcción muerta, que lejos de ser un espacio de seguridad, era un espacio de inseguridad y también el entorno que ya estaba bastante olvidado”.

La Base Operativa C2 Izcalli Chamapa, ubicado en la colonia Olimpiada 68 y la Avenida Minas Palacio, esquina General Emiliano Zapata, cuenta con áreas óptimas para el personal operativo, lo que permitirá mejorar las condiciones de trabajo de los elementos de seguridad y al mismo tiempo garantizar una atención más eficiente a la ciudadanía. Se rehabilitaron 141 metros cuadrados.

Recalcó que se rescata también el entorno y dijo que la indicación que hoy tiene para la Guardia Municipal es que funcione las 24 horas y reconvertir estos espacios, con las nuevas tecnologías y equiparlos con cámaras de videovigilancia para que en este sector se pueda tener una presencia permanente y volver estos espacios, lo que se denominan Puntos Violeta, para quien requiere de algún auxilio, un apoyo, la idea es que aquí puedan venir y que aquí se puedan resguardar y aquí puedan salvar su integridad.

Acompañado de la presidenta honoraria del DIF, Adriana G. Escobar, dijo que “esta inauguración tiene un significado especial porque me conocen muchos y muchas de ustedes desde que era un niño y yo les conozco, cuando los momentos eran más adversos en la construcción de un sueño que hoy se denomina la Cuarta Transformación”.