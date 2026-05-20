Desazolva Ecatepec 902 km de tubería y retira un millón de cubetas de lodo

Ecatepec, Méx.- El gobierno de Ecatepec retiró más de un millón de cubetas de lodo, basura y sedimentos de 902 kilómetros de tubería desazolvada, trabajos que previenen inundaciones graves durante la actual temporada de lluvias, que inició el pasado 15 de mayo. Azucena Cisneros Coss informó que el gobierno de Ecatepec invertirá este año 533 millones de pesos en infraestructura hidráulica, cifra histórica que tiene como objetivo prevenir inundaciones, a lo que se suma el operativo Tormenta, en el que participan mil 300 trabajadores de diversas áreas, equipados con 130 unidades.