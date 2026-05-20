Continúa el encarecimiento de alimentos Aumento de la canasta básica pega a 15 millones de hogares

Cuatro de cada 10 familias tienen «serias dificultades» para llevar alimentos a su mesa

Continúa el encarecimiento de alimentos básicos en el país, por lo que la canasta alimentaria de 44 productos registró un precio promedio de 2 mil 121.59 pesos en mayo, con un alza mensual de 15.14 pesos, de acuerdo con el seguimiento mensual de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

Esto implica que alrededor de 15 millones de hogares padecen para llevar a sus mesas viandas con alimentos de la mayor calidad nutricional posible, señala Cuauhtémoc Rivera, presidente de la agrupación.

La inflación alimentaria anual se ubica en 8.29 por ciento, casi el doble de la general, que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sitúa en 4.45 por ciento. El fenómeno, según la Anpec, golpea con mayor fuerza a la población rural.

Canasta básica ya pulveriza salarios

A través de su monitoreo nacional del precio de la canasta básica, la organización del pequeño comercio alertó que la comida real –que se compra en los mercados y tiendas de barrio– ya cuesta casi tres veces más de lo que presume el discurso oficial.

“Mientras la canasta del Pacic (Paquete Contra la Inflación y la Carestía del gobierno) contempla 24 productos y presume un precio de 910pesos, la realidad del mercado muestra otra dimensión; la canasta monitoreada por Anpec, con 44 productos, ronda dos mil 100 pesos; y la de Inegi -con 50 productos- llega ados mil 600 pesos por persona.

“Se necesitarían 11 canastas básicas Pacic o cinco canastas Anpec para poder garantizar la alimentación mensual de un hogar. Esto demuestra la enorme distancia entre los programas oficiales y la realidad cotidiana de las familias mexicanas”, señaló la organización del pequeño comercio.

Traducido al gasto diario de una familia, el golpe es brutal: un hogar promedio necesita más de 10 mil pesos mensuales solo para comer. Sin contar renta, transporte, gas, luz, medicinas, escuela o deudas, la despensa ya se tragó buena parte del ingreso de millones de trabajadores.

Los datos del Inegi exhiben cómo se disparó el costo de la alimentación. El mes pasado, mantener la comida básica de una familia requería alrededor de 10 mil pesos mensuales; hoy, la cifra ya brincó a 10 mil 400 pesos, con un aumento cercano a 400 pesos que terminó por romper todavía más el bolsillo de los hogares.

Los mayores incrementos

Los productos que registraron los mayores incrementos en el periodo fueron el chile poblano, 15.47 por ciento –de 71 a 82 pesos el kilo–; la papa, 13.22 por ciento –de 38 a 43 pesos–; la sal de mesa, 6.42 por ciento; la pasta para sopa, 4.15, y el papel higiénico, 3.14 por ciento.

Por entidad federativa, Sonora encabeza la lista de estados con mayor variación de precios, con 5.78 por ciento, seguido de Baja California Sur, 5.70; Veracruz, 4.93; Hidalgo, 3.70, y Campeche, 3.53.

Sin embargo, la canasta resultó más cara en el Estado de México, donde alcanzó 2 mil 450 pesos, seguido de Colima (2 mil 369) y Nayarit (2 mil 292).

Cuauhtémoc Rivera señaló que la reciente decisión del Banco de México de reducir la tasa de interés, con el argumento de una inflación a la baja, genera debate, pues esa expectativa se apoya en una ligera reducción de la inflación general, mientras la alimentaria mantiene una tendencia considerablemente más elevada y afecta de manera directa el bolsillo de la mayoría de las familias.

La organización advierte que una inflación persistente, un bajo crecimiento económico –de 0.8 por ciento en el primer trimestre del año– y una menor inversión, entre los tres configuran un escenario de estanflación (crecimiento bajo combinado con alta inflación) que presiona el consumo popular y el poder adquisitivo de los hogares.

A ello, expuso, se suma el cambio de perspectiva económica de México de estable a negativa, anunciado por la calificadora S&P Global Ratings, con base en preocupaciones sobre el mínimo crecimiento, la presión fiscal y el incremento de la deuda pública.

¿Se esperan mayores niveles de pobreza?

Recientemente, Banamex dio a conocer que la inflación acumulada en 2026 golpeó con más fuerza el bolsillo de los hogares de menores recursos, ante una persiste alza en rubros como frutas y verduras, lo cual es una «mala noticia» para los niveles de pobreza del país.

La inflación acumulada a marzo de 2026 fue de 1.5%, pero para el sector de la población con el rango más bajo de gasto fue de 1.7 por ciento. En cambio, en aquellos con mayores recursos, la tasa fue de 1.6 por ciento.

“El hallazgo de una inflación relativamente mayor para los ingresos bajos es una mala noticia para la evolución de la pobreza, ya que implica una pérdida real de poder adquisitivo para los más vulnerables, contribuyendo a una mayor desigualdad en el corto plazo”, señaló Paulina Anciola, analista del grupo financiero.

La inflación actúa de forma similar a un impuesto al consumo, por lo que los hogares con menores recursos destinan una mayor parte de su ingreso al consumo (es decir que ahorran muy poco), mientras que los de mayores recursos destinan una menor proporción y, por ende, pueden ahorrar más.