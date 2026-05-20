Conmás de 500 maestras y maestros artesanos Original. Encuentro de arte textil, decorativo y utilitario

Se realiza del 4 al 7 de junio de 2026 en el Complejo Cultural Los Pinos, de 10:30 a 20:30 h

En el marco del Mundial Social, con el compromiso de promover el comercio justo y ético, y celebrar a las culturas vivas, el patrimonio y la creatividad comunitaria, la secretaría de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, presentó “ORIGINAL. Encuentro de Arte Textil, Decorativo y Utilitario. Edición Especial”.

Acompañada de la subsecretaría de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, Marina Núñez Bespalova; la directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), Sonya Santos Garza; el artista visual juchiteco, Demián Flores; la maestra artesana Camelia Ramos Zamora, y el maestro artesano Felipe Hernández, la secretaria Curiel de Icaza afirmó:

“Después de ocho ediciones, ORIGINAL se consolida como un referente de la política cultural del país, que pone al centro a las maestras y maestros artesanos al reconocerlos como portadores de memoria, sujetos centrales de la vida cultural de México y sujetos de derecho”.

Curiel de Icaza añadió que, por su vocación central en el comercio justo, la igualdad y garantía de los derechos colectivos, el movimiento ORIGINAL se consolida como un modelo clave en México y América Latina, ya que detrás de cada textil, pieza de arte decorativo y utilitario hay memoria, belleza, historia, identidad y técnica que es parte del patrimonio nacional.

ORIGINAL es un movimiento cultural permanente que impulsa la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, mismo que reconoce a las personas artesanas como portadoras de saberes, memoria e identidad comunitaria. A través de encuentros, procesos formativos y espacios de comercialización ética, ORIGINAL fortalece la preservación y continuidad del arte popular como patrimonio de las comunidades que lo resguardan.

La edición especial reúne en la capital del país a 515 creadores, integrantes de 84 colectivos y 66 talleres provenientes de 31 entidades, quienes representan a 35 lenguas y comunidades indígenas.

La subsecretaria Marina Núñez indicó que “esta es la ocasión en la que más artesanas y artesanos titulares participan en ORIGINAL, algunos pertenecen a casi 90 colectivos por lo cual, es muy importante saber que se está apoyando a comunidades enteras. Esta es una edición especial que une al arte textil, decorativo y utilitario, aquí estarán representadas prácticamente todas las ramas artesanales, y la curaduría que hicimos es para que el visitante nacional y el extranjero se lleven un fragmento de la gran riqueza cultural que tiene México”.

Destacó que, además de la expoventa artesanal, y debido a la gran demanda en ediciones previas, la programación creció 76 por ciento, habrá 88 actividades abiertas al público, entre talleres, narraciones orales, presentaciones musicales y escénicas.

La edición especial integra actividades inspiradas en el fútbol, como la Cascarita ORIGINAL, un torneo amistoso entre artesanas y artesanos que establece puentes con el deporte desde la convivencia comunitaria y la cultura popular.

El artista visual juchiteco Demián Flores desarrolló la identidad gráfica que une referencias del fútbol, la gráfica popular y el arte tradicional mexicano: “Lo que verán es un conjunto de imágenes en blanco y negro que parten de la tradición gráfica de nuestro país. Fueron construidas con un mínimo de recursos visuales donde los futbolistas, mujeres y hombres, remiten a los textiles de nuestros pueblos. La propuesta pretende, desde el presente y desde nuestras culturas vivas, generar diálogos simbólicos y visuales”, expresó el artista.

Por su parte la directora general del Fonart, Sonya Santos, afirmó: “Para Fonart el comercio justo no es un eslogan, es una metodología de trabajo y nuestra labor. No nos hemos limitado a abrir las puertas de un espacio físico, también hemos caminado junto con las y los artesanos en un proceso que está derivando en la comercialización de las artesanías, que es parte fundamental de este proyecto, ORIGINAL”.

Santos Garza recordó que el acompañamiento al sector artesanal se da en la logística, traslados y en la habilitación de herramientas tecnológicas que permitan una experiencia de compra y venta óptima para todas y todos los involucrados.

En su intervención, la maestra artesana Camelia Ramos Zamora de Malinalco, Estado de México, manifestó: “ORIGINAL nos hace sentir como en familia, se nos ha capacitado para aprender precisamente lo que es la venta justa y el no al regateo. Nosotros creemos en lo que hacemos, sabemos que lo que creamos está bien hecho y lo hacemos desde nuestro corazón. Estar aquí es una gran oportunidad, que nos recuerda que lo difícil no es creer en lo que hacemos, sino enfrentarnos al público y hacer ventas justas”.

A su vez, el artesano Felipe Hernández Camacho, de Tlaxcala, compartió que desde que forma parte del movimiento logra la venta de todas sus piezas y creaciones, lo que es una motivación para continuar en la producción del tejido de cestería y preservar su técnica ancestral.

15 kilómetros cuadrados llenos de la diversidad artesanal de México

Durante cuatro días, el público encontrará un espacio de 15 kilómetros cuadrados que mostrará la riqueza y diversidad del arte tradicional de las culturas indígenas y afromexicanas con piezas únicas que resguardan técnicas, territorios y saberes comunitarios.

Se reúnen 17 ramas artesanales, entre ellas alfarería y cerámica, arte wixárika, cartonería, fibras vegetales, joyería, madera, metalistería, talabartería, textiles y vidrio, en un diálogo entre tradición, innovación y creación contemporánea.

Se tiene el Pasaporte ORIGINAL, una dinámica familiar que invita a recorrer el Encuentro y descubrir la diversidad cultural del país a través del juego y la participación colectiva. También se instala el Buzón ORIGINAL, en colaboración con el Servicio Postal Mexicano (Sepomex), en el que el público enviará de forma gratuita postales conmemorativas a cualquier parte del mundo.

El Encuentro de Arte Textil, Decorativo y Utilitario, Edición Especial se lleva a cabo del 4 al 7 de junio de 2026, de 10:30 a 20:30 h, en el Complejo Cultural Los Pinos. La entrada es gratuita.