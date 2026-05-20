La magia de Disney llega al Auditorio Nacional

Con un concierto sinfónico único el próximo 27 de septiembre

El concierto estará bajo la dirección musical de Rodrigo Cadet al frente de la orquesta Sincrofonía

Por: Asael Grande

Las canciones más icónicas que han marcado a distintas generaciones resonarán en un formato sinfónico inédito en el país. Anime Music Lab, en colaboración con Disney, presentó de manera oficial “Disney En Concierto: Un Recorrido Musical”, un espectáculo que promete una noche inolvidable para los fanáticos de la animación.

El evento se llevará a cabo el próximo 27 de septiembre de 2026 en el emblemático Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Aunque hasta el momento se ha anunciado como una fecha única, los organizadores no descartan la posibilidad de abrir nuevas funciones dependiendo de la respuesta del público.

En conferencia de prensa, la producción confirmó que el concierto estará bajo la dirección musical de Rodrigo Cadet al frente de la orquesta Sincrofonía. El gran atractivo de este formato es la participación de los talentos y voces originales en español de los clásicos de Disney, entre quienes destacan Irma Flores y Jair Campos (La Bella y la Bestia / Aladdín), Carmen Sarahí y Romina Marroquín (Frozen).

“Me urge estar en el escenario, me gusta platicar que, siempre que estamos en el escenario, toda la gente nos llena de su amor, de su energía, esa es la parte que a mí más me gusta, de pronto llega la noche y no puedo dormir después de los conciertos, de tanta emoción, siempre soñé con ser una princesa Disney desde chiquita, y Dios me lo concedió, me hicieron prueba de voz, y este es mi primer acercamiento con Disney, soy muy feliz”, expresó, Romina Marroquín.

Por su parte, Carmen Sarahí, comentó que, “como buena fan de Disney desde pequeña, creo que siempre es un regalo al corazón poder escuchar estas canciones, y es todavía aún más maravilloso y majestuoso escucharlas con una orquesta en vivo, con unos cantantes tan excepcionales como los que estarán engalanando la noche del 27 de septiembre, esperamos que la gente así lo vea, vayan y lo disfruten en grande, y canten también a todo pulmón estas canciones que nos regresan a esos momentos donde no tenías otra preocupación más que aprenderte las canciones y jugar y divertirte”.

Irma Flores, compartió que “cuando Disney llegó a mi vida, desde chiquita, tuve una mamá que tuvo la visión de ponerme todo de Disney, y que llegara Jazmín a mi vida, y ser ese personaje en la maravillosa obra Aladdin, cuando ensayaba me soñaba cantando en el Auditorio Nacional a una princesa Disney, entonces, estoy muy feliz por estar en esta experiencia totalmente nueva”.

La organización aseguró que habrá más sorpresas y artistas invitados que se revelarán el día del espectáculo. Aunque el repertorio completo se mantiene bajo llave para sorprender a los asistentes, se adelantó que la velada incluirá temas de películas entrañables como La Sirenita, Hércules, Frozen, El Rey León, Aladdín, Enredados, Alicia en el País de las Maravillas y Bambi.