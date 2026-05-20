Benefician a más de 345 mil familias con Caravanas Itinerantes por la Justicia Social

Suman 291 visitas realizadas en los 125 municipios

Ahorran más de 265 millones de pesos gracias a trámites y servicios gratuitos o de bajo costo.

Nezahualcóyotl, Estado de México.– El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, en lo que va de la administración, ha beneficiado a más de 345 mil familias mexiquenses mediante las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, estrategia que a la fecha suma 291 visitas realizadas en los 125 municipios del Estado de México y facilita el acceso a la identidad, la certeza jurídica y el bienestar de quienes más lo necesitan.

Jesús George Zamora, Consejero Jurídico, destacó que, por instrucción de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social acercan la justicia a las comunidades y, desde su inicio, el 31 de enero de 2024, han generado ahorros superiores a 265 millones de pesos para las y los beneficiados, consolidándose como uno de los programas de mayor impacto social en materia de justicia cotidiana a nivel nacional.

“Al día de hoy tenemos 952 mil trámites y servicios que han beneficiado a más de 345 mil familias mexiquenses, hemos cubierto desde luego 100 por ciento el territorio del estado, hemos visitado por lo menos dos veces todos los municipios del estado y hoy estamos cumpliendo la visita número 291, es decir, ya nos estamos acercando a dar tres veces la vuelta al Estado de México”, señaló.

Una de las beneficiadas, la señora Laura Saldívar, de 60 años, acudió a una de las jornadas para realizar los trámites de su acta de nacimiento y matrimonio. Reconoció que estos servicios representan un apoyo importante para personas adultas mayores y familias que enfrentan dificultades económicas o de movilidad.

“A mí me parece bastante bien porque hay muchas personas que no tenemos dinero para trasladarnos. Me parece fantástico, muy bien para todos los de nuestra edad que no podemos ya andar tan solos. Es importante tener nuestros documentos en regla para lo que se ofrezca. Me voy muy contenta”, expresó.

Adolfo Cerqueda Rebollo, Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, puntualizó que, a través de este programa, las familias mexiquenses pueden acceder a más de 125 trámites y servicios, en su mayoría gratuitos o de bajo costo, entre ellos expedición de actas de nacimiento, asesoría jurídica, testamentos, divorcios, regularización patrimonial y licencias de conducir, al tiempo que evitan traslados largos y gastos que afectan su economía.

Del 19 al 23 de mayo, las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social brindan atención en los municipios de Tejupilco, Temoaya y Nezahualcóyotl, para acercar soluciones y servicios que protegen la identidad, el patrimonio y el bienestar de las familias mexiquenses.