Apoyo a mujeres con procesos de divorcio, pensión alimenticia o guardia y custodia

Toluca, Estado de México.– El gobierno del Estado de México iniciará la inscripción y recepción de documentos de la convocatoria UNIDAS Contigo, la cual se realizará en dos periodos: el primero dedicado a los 11 municipios con Alerta de Violencia de Género, del 25 al 29 de mayo y del 1 al 5 de junio. El segundo, enfocado al resto de los municipios de la entidad, será del 13 al 17 de julio y del 20 al 24 de julio.

María Esther Rodríguez Hernández, Secretaria de las Mujeres, informó que para 2026 se amplió la cobertura a todo el territorio mexiquense, es decir, a todas las mujeres de 18 años y más que residen en la entidad, que están en situación de violencia y sean usuarias de alguno de los servicios multidisciplinarios que se brindan en las 93 Unidades de Atención a Mujeres en Situación de Violencia (UNIDAS).

Cada beneficiaria recibirá un apoyo total de nueve mil pesos divididos en tres entregas bimestrales, con el objetivo de acompañar los procesos jurídicos y psicoterapéuticos. En el caso de los 11 municipios con alerta de violencia de género, también podrán acceder a este apoyo mujeres que se encuentren en los refugios que opera la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres).

Las personas solicitantes deberán presentar la documentación establecida en la convocatoria en las UNIDAS, contar con un expediente activo y tener un proceso jurídico vigente, como casos de violencia, divorcio, pensión alimenticia o guardia y custodia.

Una vez realizada la inscripción y entrega de documentos, la información será revisada y evaluada por el Comité de Admisión y Seguimiento del Apoyo. Las mujeres beneficiadas serán notificadas por correo electrónico y los resultados también serán publicados en la página oficial de la Secretaría de las Mujeres: https://semujeres.edomex.gob.mx/, el 15 de junio y el 15 de agosto.

Durante 2025, el Gobierno del Estado de México destinó más de 10 millones de pesos para beneficiar a mil 123 mexiquenses.