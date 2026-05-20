Teherán amenaza con extender la guerra más allá de Oriente Medio

Si EU ataca de nuevo

Las negociaciones para poner fin a enfrentamientos se han estancado en gran medida

Irán amenazó con extender la guerra más allá de Oriente Medio si Estados Unidos vuelve a atacar, después de que el ⁠presidente Donald Trump afirmara que estuvo a una hora de reanudar la campaña militar.

Seis semanas después de que Trump suspendiera la Operación Furia Épica para lograr un alto el fuego, las negociaciones para poner fin a la guerra se han estancado en gran medida.

Irán presentó esta semana una nueva oferta a Estados Unidos, pero sus declaraciones públicas al respecto repiten condiciones que Trump ya había rechazado anteriormente, entre ellas las exigencias de control del estrecho de ⁠Ormuz, indemnización por los daños de guerra, levantamiento de las sanciones, liberación de ⁠los activos congelados y retirada de las tropas estadounidenses de la zona.

Trump dijo el lunes, y de nuevo el martes, que había estado a punto de ordenar una nueva campaña de bombardeos, pero que la había pospuesto en el último momento para dar más tiempo a la diplomacia.

Irán ha amenazado repetidamente con tomar represalias por cualquier nuevo ataque atacando a los países de Oriente Medio que albergan bases estadounidenses. Este miércoles sugirió que también atacaría objetivos más lejanos.

“Si se repite la agresión contra Irán, la prometida guerra regional se extenderá más allá de la región esta vez”, dijo la Guardia Revolucionaria en un comunicado difundido por los medios estatales.

Petroleros chinos cruzan el estrecho

Irán ha cerrado en gran medida el estrecho de Ormuz a todos los barcos, salvo a los suyos, desde que comenzó la campaña estadounidense-israelí en febrero, lo que ha provocado la mayor interrupción del suministro energético mundial de la historia. Estados Unidos respondió el mes pasado con su propio bloqueo a los puertos iraníes.

Dos gigantescos petroleros chinos cargados con unos 4 millones de barriles de petróleo salieron del estrecho este miércoles, la última señal de que Irán está dispuesto a suavizar su bloqueo para los países que considera amigos. Irán había anunciado la semana pasada, mientras Trump se encontraba en Pekín para una cumbre, que había llegado a un acuerdo para flexibilizar las normas para los buques chinos.

El ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur dijo este miércoles que un petrolero coreano estaba cruzando el estrecho en cooperación con Irán.

La agencia de seguimiento marítimo Lloyd´s List indicó que al menos 54 buques habían transitado por el estrecho la semana pasada, aproximadamente el doble que la semana anterior. Pero eso sigue siendo solo una pequeña fracción de los aproximadamente 140 que lo solían cruzar cada día antes de la guerra.

Presión para poner fin a la guerra

Trump se encuentra bajo presión para poner fin a la guerra, ya que el aumento de los precios de la energía está perjudicando a su Partido Republicano de cara a las elecciones al Congreso de noviembre. Desde el alto el fuego de finales de abril, sus comentarios públicos han oscilado entre amenazas de reanudar los bombardeos y declaraciones de que un acuerdo de paz estaba al alcance de la mano, a menudo en el mismo discurso.