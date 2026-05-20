Lara Campos hace historia con “Parangaricutirimícuaro”

Sold Out en el Auditorio Nacional

La estrella de YouTube se presentará este 14 de junio

El fenómeno de Lara Campos continúa rompiendo récords y conquistando nuevas metas. A su corta edad, la artista acaba de lograr un hito histórico al conseguir el sold out total en el Auditorio Nacional para su presentación del próximo 14 de junio, convirtiéndose en la primera artista solista de música infantil en alcanzar este logro en uno de los escenarios más importantes de Latinoamérica.

Con una comunidad de más de 13.3 millones de suscriptores en YouTube y una conexión única con millones de familias, Lara vive el momento más importante de su carrera. Su próximo show en el Auditorio Nacional promete ser una experiencia inolvidable, llena de música, sorpresas visuales, invitados especiales y momentos diseñados para emocionar tanto a niños como a adultos. El concierto celebrará el universo creativo que ha construido junto a su audiencia y marcará un antes y un después en el entretenimiento infantil en México.

En medio de este momento histórico, Lara presenta “Parangaricutirimícuaro”, el primer sencillo oficial de su próximo álbum, escrito por Kiko Campos y Gloria Aura. Para este lanzamiento, une fuerzas con Los Chiki Toonz, uno de los proyectos infantiles más exitosos de Latinoamérica, creando una colaboración que reúne a dos de las comunidades digitales más poderosas de la actualidad.

El sencillo llega acompañado de una coreografía oficial y un challenge de pronunciación pensado para que niños y familias puedan interactuar con el tema mientras desarrollan memoria, fluidez verbal y dicción de manera entretenida. Con una energía contagiosa y un ritmo imposible de olvidar, “Parangaricutirimícuaro” abre una nueva etapa artística para Lara Campos, consolidándola como una de las figuras infantiles más importantes del momento.

Además de su éxito en México, la artista continuará llevando su gira a distintas ciudades del país y próximamente a Sudamérica, con presentaciones confirmadas en Chile y Perú, reafirmando el alcance internacional de un proyecto que no deja de crecer.

Con una comunidad de más de 13.3 millones de suscriptores en YouTube y una conexión única con millones de familias, Lara vive el momento más importante de su carrera. Su próximo show en el Auditorio Nacional es el 14 de junio.