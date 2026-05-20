Saritah Bebé consolida su éxito infantil

Tras lanzar “Cuentos Increíbles” con la disquera Cascabel Kids

Con millones de seguidores en plataformas digitales, la joven artista ha transformado su presencia en las redes sociales

Por: Asael Grande

La industria del entretenimiento infantil celebra un nuevo hito con la expansión oficial de la carrera musical de Saritah Bebé. La popular creadora de contenido, cantante y youtuber mexicana de ocho años de edad, cuyo nombre real es Sarah Meléndez, ha dado un paso estratégico al lanzar su catálogo musical bajo el sello de la disquera independiente Cascabel Kids, consolidándose como una de las figuras infantiles más exitosas y con mayor proyección del momento.

Con millones de seguidores en plataformas digitales, la joven artista ha transformado su presencia en las redes sociales en un fenómeno musical de alcance global. El respaldo de esta nueva infraestructura discográfica ya se refleja en plataformas de streaming como Spotify y Apple Music, donde se distribuyen éxitos masivos de su repertorio como «Fábrica de Bebés», «El Baile del Cocodrilo», «Chabelitos Agugutata» y «Abejita». Además de estas piezas, su catálogo incluye otros temas de alta popularidad entre el público infantil como «No me Quiero Bañar» y «El Baile del Capibara».

“Me siento feliz de mi primer disco, Cuentos Increíbles – dice, Saritah Bebé-, es lindo, me encanta hacer felices a los niños, es divertido; yo conocí a Patylu en una grabación por el Día del Niño, y grabamos la canción, ‘El Twist de los Ratoncitos’; haber estado en el Teatro Metropólitan con Los Meñiques de la Casa, me hizo muy feliz, el estar con muchos amigos”.

La alianza estratégica con Cascabel Kids no solo asegura una distribución internacional masiva en estaciones de radio y plataformas digitales, sino que también potencia la capacidad de la artista para generar colaboraciones de alto perfil. Gracias a este soporte, Saritah Bebé continuará desarrollando proyectos conjuntos y remixes especiales al lado de prominentes figuras juveniles del entretenimiento.

“Este proyecto de Saritah Bebé, es un proyecto de mucho impacto, que pretende no sólo enfocarse en un negocio, pretende traer valor al núcleo familiar, a la educación, y al entrenamiento sano a través de la música; hoy festejamos la firma de Saritah, pero también festejamos el tener desde hace seis años a Los Meñiques, el tener un sello para niños, Cascabel Kids, festejamos los shows, los sold outs, los cientos de millones que tienen los diferentes artistas en las plataformas, y agradecemos que siga existiendo ese ánimo por traer música que tenga valor”, comentó, Rubén Galindo, Director del sello discográfico infantil, Cascabel Kids.

Más allá de las pantallas y los escenarios musicales, el impacto de Saritah Bebé se extiende al mercado comercial. Se mantiene activa la comercialización de su línea de productos oficiales en la tienda de Los Meñiques de la Casa. Con esta firma discográfica, con el lanzamiento de su primer disco, “Cuentos Increíbles”, Saritah Bebé asegura un crecimiento sostenido para su marca y su música a nivel internacional.