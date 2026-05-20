Otorga la UAEMéx Doctorado Honoris Causa a Marcela Lagarde

La rectora Martha Patricia Zarza Delgado entregó el máximo reconocimiento institucional a una de las más grandes referentes del feminismo en México

Toluca, Méx.- Marcela Lagarde y de los Ríos, antropóloga y etnóloga, fue distinguida por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) con el Doctorado Honoris Causa, en reconocimiento a su trayectoria académica, activismo y aportes fundamentales en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, que la han consolidado como una de las principales referentes del feminismo en México.

Durante la ceremonia de entrega del máximo reconocimiento institucional, realizada en el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos” del Edificio de Rectoría, la galardonada ofreció una lección magistral ante integrantes de la comunidad universitaria, acompañada por la rectora Martha Patricia Zarza Delgado; la presidenta de la Diputación Permanente de la LXII Legislatura del Congreso mexiquense, Martha Azucena Camacho Reynoso; la secretaria de Ciencia, Arianna Becerril García, y la directora de la Facultad de Antropología, Luz Alejandra Barranco Vera.

En su mensaje, Zarza Delgado afirmó que este reconocimiento representa la gratitud y admiración de la institución hacia una mujer cuya vida ha estado dedicada a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, así como al análisis y transformación de las realidades sociales.

Destacó que, con valentía intelectual y compromiso ético, Marcela Lagarde cuestionó las estructuras patriarcales en contextos marcados por resistencias, silencios y exclusión, visibilizando las múltiples violencias que atraviesan la vida de las mujeres.

Asimismo, subrayó que las aportaciones epistemológicas y legislativas de la académica fueron fundamentales para dotar de una visión integral a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, permitiendo que el Estado mexicano reconociera estas agresiones como una problemática estructural.

Añadió que conceptos como “cautiverios”, “sororidad” y “feminicidio”, impulsados y desarrollados por Lagarde, transformaron la comprensión de la violencia de género y colocaron el feminicidio en el centro de las exigencias de justicia, verdad y dignidad para las mujeres.

La rectora señaló que de los 62 Doctorados Honoris Causa entregados por la UAEMéx desde 1980, sólo ocho han sido para mujeres y destacó que Marcela Lagarde se suma a las distinguidas con este reconocimiento de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, una institución que refrenda su compromiso con la igualdad sustantiva y una vida libre de violencia dentro y fuera de la comunidad universitaria.

Por su parte, Marcela Lagarde enfatizó que, en un contexto donde todas las personas tienen la responsabilidad de transformar el mundo, el feminismo ha realizado aportaciones fundamentales para construir comunidades basadas en el bienestar, la justicia y la paz.

Indicó que su trayectoria académica y de investigación le permitió profundizar en el estudio del feminicidio y de las violencias por razón de género, por lo que convocó a la sociedad a “reparar el mundo” desde un movimiento que lucha por la igualdad sustantiva.