Académica de la UAEMéx impulsa colaboración científica internacional

Axapusco, Méx.- Blanca Estela Hernández Bonilla, investigadora y profesora de tiempo completo del Centro Universitario Valle de Teotihuacán de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), encabeza la Red Internacional de Estudios en las Organizaciones (RIEO), iniciativa que fortalece el intercambio de conocimiento académico, la investigación y la producción científica entre instituciones de distintos países.

La RIEO es una organización de colaboración académica integrada actualmente por más de 40 investigadoras e investigadores adscritos a universidades públicas y privadas de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España y México. Su propósito es desarrollar proyectos conjuntos de investigación y actividades académicas internacionales, principalmente en el área económico-administrativa.

Hernández Bonilla explicó que esta iniciativa surgió en 2011 como un encuentro nacional de cuerpos académicos en el que participaban siete instituciones con el objetivo de fortalecer la educación superior y la investigación. Posteriormente, en 2019, la UAEMéx otorgó el registro oficial como Red Internacional de Estudios en las Organizaciones, consolidando así el proyecto.

La también líder del Cuerpo Académico Administración Contable-Financiera del Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán —integrado además por las docentes Verónica Ramírez Cortés y Sendy Janet Sandoval Trujillo— destacó que la colaboración internacional se ha fortalecido mediante congresos, cursos, diplomados y convenios académicos que formalizan la cooperación entre las instituciones participantes.

Asimismo, subrayó que la RIEO también tiene un impacto directo en la formación del estudiantado, ya que impulsa actividades como clases espejo, masterclass y proyectos Collaborative Online International Learning (COIL), los cuales permiten la interacción virtual y simultánea entre estudiantes y docentes de distintas universidades alrededor del mundo.

“Se fortalecen las instituciones porque dan seguimiento a estas actividades, beneficiando tanto a las comunidades académicas y de investigación como al estudiantado; es decir, ganamos todas y todos”, expresó.

Con más de 20 años de trayectoria académica en la UAEMéx, Hernández Bonilla señaló que el respaldo de la Máxima Casa de Estudios mexiquense ha sido fundamental para el crecimiento de la red, al tratarse de una institución comprometida con la investigación y la internacionalización de su comunidad académica.