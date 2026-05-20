La de Claudia Sheinbaum, una Presidencia arrinconada por su realidad

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Las denuncias, reclamos, señalamientos hacia su gobierno -y al México que encabeza- vienen lo mismo desde lo más profundo del pueblo, que del exterior, en especial de La Casa Blanca en Washington.

Pueblos enteros del centro y La Montaña de Guerrero -estado gobernado en realidad por el senador Félix Salgado Macedonio y no su hija Evelyn-, como Tula, Xicotlán, Acahuetlán, y Alcosacán en el municipio de Chilapa de Álvarez y José Joaquín de Herrera piden la intervención del presidente de EU, Donald Trump, porque han encontrado que la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, no los atiende.

La súplica al norteamericano es para rescatarlos del asedio, violencia y muerte que ejerce ahora hasta con drones armados el cártel de Los Ardillos en contra de ellos, no de días, semanas o meses, sino de años atrás, un secuestro masivo que los convierte en abiertos esclavos de los delincuentes.

Circunstancia similar ocurre con transportistas de todo el país, los cuales están hartos de que los asalten y maten y les quiten sus camiones llenos de mercancías sino que además deben soportar la extorsión de guardias nacionales, policías estatales y municipales por donde transitan.

Y ni qué decir de los productores agrícolas, que además de haber sido abandonados por el gobierno, tienen que soportar precios injustos a sus granos o que se les quiera cambiar las reglas para el uso del agua mientras deben pagar cobros de piso y extorsiones del crimen organizado.

No menos sobresaliente es la denuncia de las organizaciones empresariales que consideran que el principal extorsionador en México es el propio gobierno que los cerca fiscalmente para obligarlos a tributar muchas de las veces muy por sobre lo que las tarifas fiscales señalan. Han lanzado incluso una campaña que advierte que lo que sus contadores dicen que lo que se debe tributar resulta que se estrella ante otra cantidad mostrada por el fisco.

Un caso igualmente gravísimo es el reclamo no escuchado ni atendido por este gobierno de los grupos de madres buscadoras, únicos en el mundo porque sólo en México se da el fenómeno que ellas viven al tener que buscar los restos de sus hijos y otros familiares escarbando con sus propias manos en campos y suelo abierto de haciendas y ranchos utilizados por el crimen organizado para reclutamiento y exterminio principalmente de miles de jóvenes. Ahí está el caso irresuelto del Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, cuyo descubrimiento en marzo de 2025 le dio la vuelta al mundo.

Y así se suman otros muchos reclamos, algunos oportunistas como el de la CNTE o los de última hora como los de controladores aéreos y pilotos aviadores, hasta llegar al de EU para la detención y deportación del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otros 6 (2 de los 10 reclamados inicialmente ya se entregaron a EU), acusados por pertenecer al Cártel de Sinaloa.

En esta cadena de inconformes van por igual los opositores PRI, PAN y MC, cuyos dirigentes y cúpulas partidarias acusan en medios y colocan denuncias formales en la Fiscalía General de la República sobre temas como el huachicol fiscal, y la muy alta y nunca antes vista corrupción de hijos e importantes ex colaboradores del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta vínculos con narcos y crimen organizado. Todo ello expuesto por el senador y líder nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno ,en Washington, para el disgusto de Sheinbaum.

Los medios informativos nacionales y extranjeros, las redes sociales, sus conductores y personajes sobresalientes que reportan sobre todo esto, son señalados por la presidenta Claudia Sheinbaum y sus equipos y medios afines como corruptos y despectivamente como comentócratas, algunos incluso se ganan hasta el señalamiento de traidores a la patria.

Todo ello se da a unos 20 días del inicio del Mundial de Futbol en México, EU y Canadá, que convertirá inevitable e inocultablemente a su gobierno en un escaparate, vitrina, foro mediático mundial.

No habrá entonces forma de ocultarse. La protesta social, los conflictos y las ineficiencias, las corruptelas y cercanía de lo público con carteles quedará frente a todo el mundo.

La presidenta Sheinbaum ha decidido no ir a la inauguración para evitar obviamente el abucheo.

La Casa Blanca cierra el cerco

A inicios de la semana, Scott Bessent, secretario del Tesoro de los EU, pidió al G7 en París centrar a sus sistemas financieros, es decir los bancos de cada país, a evitar ser utilizados para el lavado de dinero del Cártel de Sinaloa considerado ya como un grupo terrorista -al igual que Hezbolá- por su gobierno.

Ayer, el general Dagvin R.M. Anderson, jefe del Comando de África de los Estados Unidos, informó que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación se han expandido a África y que en un operativo antinarco para la localización y destrucción de 12 laboratorios se encontró que 11 de ellas eran operadas por el Cártel de Sinaloa.

Todo lo anterior se suma a la denuncia del Departamento del Tesoro de EU contra 14 mexicanos y 2 empresas ligadas al Cártel de Sinaloa para traficar fentanilo con criptomonedas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros indicó que los 14 eran encabezados por Armando de Jesús Ojeda Áviles, líder de la red de lavado de dinero vía criptomendas, y Jesús González Peñuelas, encargado del tráfico de droga hacia Estados Unidos.

Luego del comunicado de EU, la Secretaría de Hacienda de México emitió el suyo para retomar el caso en México.

Todo indica que la presidenta Claudia Sheinbaum está siendo sitiada no sólo por su muy conflictiva realidad interna, sino por La Casa Blanca que, con estos hechos, denuncias y llamados internacionales le advierte que no está haciendo su trabajo en México y que tienen que ser ellos quienes denuncien, enjuicien y encuentren las ligas del narco hasta en África.

Sin acciones su narrativa de gobierno en sus mañaneras, queda en demagogia mediática. En un gobierno sin resultados. Un Gobierno de pronunciamientos y afirmativas falsas.

Ni más ni menos que eso. Puro pico de perico diría mi querida abuela. Sus amigos los cubanos le llaman a eso puro buche y pluma, es decir, puro cuento.

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