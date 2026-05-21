¿Qué hacer en Zacatecas?

De frente y de perfil. Ramón Zurita Sahagún

Zacatecas es una de las entidades que mayor preocupación genera al interior de Morena, ante la cercanía del cambio de gobierno previsto para septiembre del año próximo.

Algunos pensarán que hay el tiempo suficiente para enmendar entuertos, pero la realidad es que el estado se encuentra sumamente dividido para las elecciones del año entrante.

Y no se crea que están divididos los grupos, por la presencia de una oposición unida, sólida y con una fuerza bárbara que pueda arrollarlos en los comicios de junio del año próximo.

La oposición, al igual que Morena se encuentra fragmentada y una eventual alianza entre priistas y panistas no se advierte por ningún lado, mientras que MC no representa gran cosa, ni siquiera porque su dirigente nacional Jorge Álvarez es oriundo del estado y ya fue diputado por esa zona.

Morena se encuentra dividido por varias razones. Hay quienes ya no quieren nada que huela a los Monreal, con todo y que Saúl el más pequeño de ellos tiene cierto cártel por su trabajo en la alcaldía de Fresnillo, pero su hermano David, actual gobernador no tiene buen ambiente.

Menos por su insistencia de querer obtener la candidatura para su ex cuñada la senadora Verónica Díaz Robles.

Los habitantes de Zacatecas ven una continuidad del liderazgo de los Monreal si es candidata ella, ya que en opinión de Saúl Monreal, los hijos de Verónica llevan también el apellido Monreal.

Si la nominación recae en la familia Monreal, entonces que sea Saúl, opinan ciertos liderazgos del estado, aunque la opinión es que den un respiro los Monreal a la ciudadanía.

Pero la pugna no se limita solamente al apellido Monreal, ya que aprovechando el refrendo de la alianza entre Verdes y PT con Morena, los del Partido del Trabajo quieren sellar el pacto con la nominación de la también senadora Geovanna Bañuelos, quien se mueve al mismo ritmo de los Monreal, pero apoya el hartazgo de la población por esa familia que tiene en Ricardo Monreal al líder de una amplia familia.

Otro elemento que disputa la nominación es Ulises Mejía, una cara joven de Morena que ya fue alcalde de la capital y es ahora diputado federal. Su padre fue un monrealista de origen, aunque en 2010 compitió por el gobierno de Zacatecas, en contra de David Monreal.

Y mientras los morenos no encuentran una forma de negociar y unirse en torno a una nominación, priistas y panistas irán solos y aunque cuentan con buenos candidatos, posiblemente no les alcance ganar el estado.

Los panistas tienen en el alcalde de la capital, Miguel Ángel Varela, su mejor exponente y los priistas tienen en Adolfo Bonilla, la senadora Claudia Anaya, Javier Javo Torres (alcalde de Fresnillo) y Arturo Nahle, a su posible candidato; MC cuenta con el presidente nacional del partido, Jorge Álvarez, quien se rehúsa a participar.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com