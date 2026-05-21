El Lunario, una nueva experiencia inolvidable

Bar eclipse, Umbral, Sala inmersiva…

Con cerca de 5 mil espectáculos y más de 1.7 millones de asistentes desde su apertura, continúa con su proceso de revitalización

El Lunario del Auditorio Nacional revoluciona la escena nocturna de la Ciudad de México con una experiencia de entretenimiento completamente renovada, al integrar dos espacios vanguardistas que enriquecen y diversifican su oferta: el bar Eclipse y Umbral, sala inmersiva, ambos con opción de renta para la realización de eventos públicos o privados, que potencian la versatilidad y el atractivo estético y funcional de este foro alterno del Auditorio Nacional, y lo insertan en las tendencias actuales de recintos multifuncionales con nivel internacional.

Así, el vestíbulo se transforma en el bar Eclipse, con capacidad de hasta 167 personas, que puede ser antesala para un gran concierto o punto de encuentro para extender la conversación y la celebración, acompañados por una variedad de cocteles y alimentos de alta calidad acordes a las innovaciones gastronómicas. Para completar la experiencia sensorial, este espacio cuenta con dos pantallas de gran formato y equipo de audio de alta fidelidad y acústica impecable.

El proyecto arquitectónico y de ingeniería de detalle para esta reconfiguración del vestíbulo fue diseñado por el arquitecto Juan Pablo Serrano Orozco. Está basado en el concepto original del Lunario —la Luna como símbolo de inspiración artística— y ahora también en el Sol, representados con materiales como el latón, el acero y el granito, para dar paso a una área sofisticada y cálida que une amplitud y diseño vanguardista. Dos barras son el punto focal: Sol, luminosa y vibrante; Luna, minimalista y refinada. De ahí su nombre: Eclipse, emulando la danza que realizan estos dos astros al converger.

En la parte superior central se instaló un DJ Booth de cristal templado negro, equipado con tecnología de punta para albergar eventos de DJ’s profesionales. El mármol y el granito abrazan el espacio, mientras la luz se filtra con elegancia y la madera se fusiona con el nuevo piso, generando una sensación de apertura y continuidad visual.

Escaleras abajo, al pasar la trabe de metal cubierta con cristal que sirve como transición entre los dos espacios, se encuentra la sala inmersiva Umbral, concebida por los diseñadores Fernanda Múzquiz y Edgar Bolaños como un sitio multisensorial que combina estímulos visuales y auditivos, con capacidad para 250 personas.

En un entorno contemporáneo, acogedor y funcional el cliente puede diseñar un recorrido sensorial para los asistentes a su evento y ofrecer experiencias totalmente envolventes con atmósferas creadas con ayuda de tecnología audiovisual, como audio de alta fidelidad de última generación y proyectores de alta definición, ambos de 360°; mapeo y contenido digital interactivo, así como iluminación ambiental.

Esta sala inmersiva puede ser usada en actividades de diversos ámbitos, entre ellos, el arte, la educación, el entretenimiento y el mundo corporativo, para sumergir a los usuarios en mundos virtuales o temáticos, permitiendo una interacción con el entorno digital y creando experiencias memorables y emocionalmente conectivas. También es un lugar potencial para sesiones de escucha, encuentros de artistas con su público, showcases, live Sessions, eventos VIP, after parties, pre-shows, presentaciones escénicas o incluso como locación para filmaciones.

Gracias a estos dos nuevos espacios que ofrecen una renovada experiencia, el Lunario, diseñado originalmente por el arquitecto Alejandro Luna y con cerca de 5 mil espectáculos y más de 1.7 millones de asistentes desde su apertura, continúa con su proceso de revitalización y mejora constante para integrarse a los conceptos innovadores de la industria del entretenimiento y el espectáculo en vivo del siglo XXI.

El bar Eclipse puede ser la antesala ideal de un concierto o punto de encuentro para extender la conversación y la celebración.

Umbral, sala inmersiva, es un sitio multisensorial que combina estímulos visuales y auditivos para ofrecer experiencias totalmente envolventes.