No a la imposición de un panista a la alcaldía de Atizapán, piden morenistas

Exhorto a Luz María Hernández

Por Arturo Baena

Atizapán de Zaragoza, Méx.- Militantes y simpatizantes de Morena en este municipio, manifestaron su rechazo ante una posible imposición de la dirigente estatal de ese partido, Luz María Hernández, del diputado local Román Cortés Lugo como candidato a la alcaldía.

La inconformidad de las bases sociales del partido radica en el origen político del legislador, quien renunció al PAN en septiembre de 2025 tras más de 20 años de militancia para incorporarse a la bancada morenista en el Congreso del Estado de México.

Los morenistas acusan que Román Cortés, representa una contradicción ideológica para los principios de la Cuarta Transformación debido a su extenso historial en el panismo.

Los liderazgos nacionales y estatales ven en el legislador una “maquinaria” para captar votos en el Valle de México, pasando por encima de la militancia local.

Los inconformes exigen que las candidaturas se abran a los cuadros fundadores del municipio y no a perfiles externos recién integrados.

La encuestadora Massive Caller situaron a Román Cortés en la sexta posición de las preferencias internas con apenas un 7.7%, mientras que Enrique Contreras, Bárbara González, y Leylani Richard superan al ex panista en la contienda local.