Tras fuerte dispositivo, detienen al empresario Juan Olivas en Naucalpan

Altercado de índole familiar

Naucalpan, Méx.- Después de un altercado de índole familiar y como si se tratara de un «peligroso delincuente «, fue detenido el empresario y luchador social, Juan Olivas Islas, tras impresionante dispositivos implementado por elementos de la Guardia Municipal de este municipio.

Así lo expresó la abogada Esther Tapia Vázquez, luego de asegurar que este asunto se está llevando por la vía legal, pero aseguró que «todo indica qué es un tema político del gobierno en contra de quien ha exhibido y presentado denuncias por la deficiencia del actual gobierno», dijo.

Tapia Vázquez destacó que “la fabricación de delitos es la principal herramienta de esta administración en contra de quien está en contra o hable mal del gobierno municipal que encabeza el alcalde Isaac Montoya “, dijo.

Por otra parte, la representante legal de Juan Olivas puntualizó que la autoridad judicial, prácticamente lo mantiene incomunicado, pero se está haciendo lo contundente para lograr su liberación, abundó.

Mientras tanto, colaboradores del empresario, a través de redes sociales, difundieron el fuerte dispositivo de seguridad que se implementó cuando se trasladada a Olivas Islas y exigían a la autoridad competente su inmediata liberación.