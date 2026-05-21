Fortalece gobierno de Naucalpan rehabilitación de calles y avenidas

Recuperación del tejido social

Naucalpan, Méx.- A fin de recuperar el tejido social y fortalecer la seguridad ciudadana, el presidente municipal Isaac Montoya Márquez encabezó la jornada de rehabilitación integral del Camino Viejo a Zomeyucan, una arteria olvidada por años y vital para la comunidad.

La obra forma parte del Programa de Rehabilitación de Pavimento Asfáltico por Técnicas de Recuperación, ejecutado íntegramente con recursos propios del municipio y la intervención incluye una superficie de 4,300 metros cuadrados, una longitud de 560 metros lineales (de Av. Niños Héroes a Circuito Margaritas Oeste), en beneficio de cerca de 230 mil personas.

Acompañado de autoridades auxiliares de la colonia Jardines de El Molinito y Rosa de Castilla, así como de las y los vecinos, y autoridades municipales, el Presidente Municipal subrayó que la vialidad entregada permaneció por años en el olvido, a pesar de ser una arteria clave. Apuntó que administraciones pasadas la mantuvieran siempre en «lista de espera», mientras que hoy, gracias a un gobierno que planifica y destina el recurso auténticamente a la obra pública, la transformación es un hecho.

El edil contrastó los resultados de su administración frente a la gestión anterior, a la cual calificó como un «gobierno ausente» que priorizaba el gasto en despachos jurídicos, seguridad privada para la ex-presidenta y el pago de favores políticos ajenos a los intereses de los naucalpenses. «Nos entregaron un municipio en situación crítica. Se usaba el recurso para la ‘politiquería’ y el proselitismo, no para mejorar la calidad de vida», aseguró.

El gobierno municipal impulsa la recuperación de los espacios públicos porque es una herramienta directa para influir en la seguridad de los habitantes, transformando entornos deteriorados en rutas seguras y transitables, la Dirección de Obras Públicas coordina esta intervención que no se limita al mejoramiento estético.