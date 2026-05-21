Apoyo total a la protección de periodistas: Romina Contreras

Huixquilucan, Méx.- El gobierno local se adhirió al Convenio de Coordinación en Materia de Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos para establecer esfuerzos para fortalecer la seguridad e implementar medidas de prevención y protección enfocadas en salvaguardar la vida e integridad, para quienes ejercen el periodismo y defienden las garantías individuales. La presidenta municipal Romina Contreras Carrasco destacó que Huixquilucan se ha consolidado como un aliado estratégico para garantizar la libertad de expresión y los derechos humanos