Designaciones de Delfina Gómez en Tribunal Estatal de Conciliación e ISSEMyM

Cambios en el gobierno del Edomex

La mandataria estatal toma protesta, también, a funcionarios de las secretarías del Trabajo y de Movilidad

Toluca, Estado de México.– La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, tomó protesta de ley a Alma Juárez Bautista como Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; a Antonio Jaymes Núñez como Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM); así como a funcionarios de las Secretarías del Trabajo y de Movilidad.

Alma Juárez Bautista es licenciada en Derecho y Maestra en Economía y Regulación de los Servicios Públicos. Se ha desempeñado como Directora de Relaciones Laborales de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Economía; y como asesora y auxiliar en puestos de la administración pública en esta materia.

Antonio Jaymes Núñez es médico cirujano y cuenta con una maestría en Administración. Ha ocupado cargos dentro del ISSEMYM como Coordinador de Servicios de Salud y Director del Centro Médico. Asimismo, cuenta con amplia experiencia académica en la formación profesional de personal de salud.

Claudia Lizeth Villavicencio Guadarrama se integra como Directora General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México. Es licenciada en Derecho y maestra en Medios Alternos de Solución de Conflictos. Ha sido Directora de la Oficina Estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el Estado de México; así como Mediadora-Conciliadora del Centro Estatal de Mediación del Poder Judicial estatal.

José Francisco Cabrera Anaya fue designado como Director General de Empleo y Productividad de la Secretaría del Trabajo. Es licenciado en Relaciones Económicas Internacionales. En la Secretaría del Trabajo del Estado de México ha ocupado cargos como Subdirector del Servicio Estatal de Empleo y encargado de despacho en Dirección General de Empleo y Productividad.

Omar Mañón Juárez se integra como Director General de Inspección e Inclusión Laboral de la Secretaría del Trabajo. Es licenciado en Derecho. Ha sido analista en la Subsecretaría General de Gobierno y Subdirector de Inspección en la Secretaría del Trabajo.

Roberto Juan Morales Lagunas es ahora Director General de la Zona I de la Secretaría de Movilidad. Cuenta con licenciatura en Derecho y maestría en Políticas Anticorrupción. Ha desempeñado diversos cargos en la administración pública dentro del sector de movilidad y transporte; su último cargo fue como Delegado Regional de la Secretaría de Movilidad del Estado de México.

Fabián Alfredo Corzo se suma como Director General de la Zona III de la Secretaría de Movilidad. Cuenta con las licenciaturas en Derecho y en Mercadotecnia. Se ha desempeñado como asesor en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, y ha ocupado cargos en asociaciones de transportistas.