Amplía GEM la red de mujeres constructoras de paz

Cuenta con más de 2 mil en el estado

Calimaya, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México amplió las Redes de Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ) con la toma de protesta de 61 nuevas integrantes en los municipios de Calimaya, Atizapán, Almoloya del Río y Rayón, con las que suman 2 mil 497 participantes en toda la entidad.

Dicha Red fortalece la organización comunitaria con mujeres que se transforman en agentes territoriales para identificar factores de riesgo y prevención de la violencia de género, difundir la cultura de paz en sus comunidades y dar voz a las mujeres para la atención de problemas sociales; además, se articula con las instancias municipales y estatales para impulsar la reconstrucción del tejido social.

Graciela Rodríguez, integrante de esta iniciativa en Calimaya, mencionó que “estas iniciativas del Gobierno de la Maestra Delfina Gómez han sido un impulso para las mujeres en cuestiones de violencia, de psicología y para salir adelante como mujer, ya que nos están ayudando muchísimo”.

Alberta Cerino, representante en Rayón, añadió: “Red MUCPAZ es muy buena porque nos ayuda a fortalecernos como mujeres, ya que vivimos violencia que normalizamos, que a veces no conocemos y este programa es muy bueno. Las pláticas, ya que nos informan para poder apoyar a otras mujeres, así nos sentimos escuchadas, apoyadas y sabemos a dónde dirigirnos. Agradecemos a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez por implementar este programa para apoyo de nosotras, las mujeres”.

La Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) informó que a finales de mayo se realizará la instalación de más MUCPAZ en 11 municipios: Tepetlixpa, Juchitepec, Cocotitlán, Ayapango, Tlalmanalco, Amecameca, Tenango del Aire, Temamatla, Ecatzingo, Atlautla y Ozumba.

A la toma de protesta asistieron Citlalli Vidal Otero, Directora General de Prevención y Atención a la Violencia de la SeMujeres; Omar Guillermo Sánchez Velázquez, Presidente Municipal de Calimaya; así como directoras de las áreas de atención a mujeres de los municipios involucrados.