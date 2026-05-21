History estrena la mega producción “Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks”

La serie documental de cuenta de 20 partes

La serie documental de 20 partes debutará con dos episodios consecutivos en un lanzamiento mundial que la ubica entre los grandes eventos televisivos del año.

Con un acceso excepcional a material de archivo restaurado y registros inéditos, la producción construye una experiencia visual de gran potencia, con una puesta inmersiva que combina rigor histórico, una narrativa envolvente y el aporte de historiadores de referencia internacional.

HISTORY estrena el próximo lunes 25 de mayo globalmente y en simultáneo “SEGUNDA GUERRA MUNDIAL CON TOM HANKS” (“World War II with Tom Hanks”), una serie documental de 20 episodios que se emitirá en 200 territorios y 40 idiomas, dando inicio a un evento televisivo sin precedentes que reexamina el conflicto más devastador del siglo XX desde una mirada contemporánea, humana y notablemente profunda.