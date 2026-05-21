Manú se prepara para enamorar a todoMéxico con su pop latino

Tras una gran presentación en el Tecate Emblema

El cantante colombiano presume nuevo sencillo Sabor a Moka

Por Arturo Arellano

Con nervios, emoción y una maleta llena de canciones pop, disco y funk, Manú pisó por primera vez un gran escenario fuera de Colombia y encontró en el Tecate Emblema 2026 la confirmación de que su música tiene casa en México. El colombiano describe esta presentación como uno de los momentos más especiales de su carrera, no solo por la magnitud del festival, sino por la conexión inmediata que sintió con el público capitalino.

“Fue mi primera vez tocando por fuera de Bogotá y obviamente hay unos nervios y una emoción adicional, pero afortunadamente el público conectó y yo conecté con la gente”, cuenta el artista, aún con la adrenalina del show a cuestas. Su set, cargado de pop, funk y un espíritu experimental y atrevido, se convirtió en uno de los más comentados de la jornada dominical del festival.

Manú define su proyecto como un espacio para abrazar la libertad: un pop que juega sin miedo con distintos géneros, desde el disco y el funk hasta el rock y las baladas, y que también se refleja en su forma de vestir, en el lenguaje que usa y en la energía de su puesta en escena. “Es un proyecto con el que me divierto haciendo la música que amo, con la que crecí”, explica.

Aunque reconoce que hoy dominan el reggaetón y la música regional, el cantante está convencido de que el pop nunca se ha ido y conserva una audiencia fiel. Esa intuición se confirmó en el Tecate Emblema, donde sintió una recepción a su propuesta que no había vivido ni siquiera en Bogotá, una ciudad donde el urbano suele acaparar la atención. “Aquí en México sentí un recibimiento a mi pop que nunca antes había sentido, y eso motiva mucho”, asegura.

La actuación en el festival estuvo marcada por una mezcla de sonidos pop, funk y ritmos latinos que hicieron vibrar a una audiencia joven que no dejó de cantar cada tema, consolidando a Manú como una de las voces emergentes con mayor proyección dentro de la escena pop latina actual.

Sabor a Moka y un álbum en camino

El Tecate Emblema llega en un momento clave: Manú está en plena etapa de lanzamientos y se alista para estrenar Sabor a Moka, su nuevo sencillo, este viernes 22 de mayo, tema que formará parte de su álbum debut previsto para finales de año. “Es una canción que nació guitarra y voz, casi como una balada, pero en producción nos arriesgamos a llevarla a un sonido más funky y groovy, con ese lado sintetizado retro, sin perder la esencia pop”, detalla.

El tema fue escrito en su cuarto, en solitario, y terminó de tomar forma en el estudio en cuestión de minutos, un proceso que el cantautor recuerda con especial cariño. Sabor a Moca es el segundo sencillo de 2026 y antecederá otros lanzamientos con los que Manú irá revelando poco a poco el álbum que espera compartir en octubre o noviembre. “Este año vienen unos lanzamientos que amo”, promete.

Bogotá, Latinoamérica y el sueño de un show propio

Orgulloso de ser parte de una generación latina que hoy está en la mira del mundo, MANÚ ve su carrera como una oportunidad para llevar consigo la bandera de Colombia y, en particular, la de Bogotá. “Ser latino es un privilegio enorme; en Colombia hay muchas culturas, géneros y personalidades distintas, y me gusta representar también que en Bogotá se hace pop, que nos gusta experimentar con el rock, lo alternativo”, afirma.

Cuando mira hacia atrás, reconoce la huella que artistas como Shakira, Juanes, Carlos Vives, Morat y Aterciopelados han dejado en el pop hecho en Colombia, aun cuando vengan de otros géneros. “El pop siempre ha estado ahí; independientemente de la moda, siempre se rescata”, reflexiona. Tras haber pasado por festivales como Estéreo Picnic y Megaland, su siguiente gran sueño es montar por fin un show en solitario, algo que todavía no ha hecho ni siquiera en su ciudad. “Me encantaría poder hacerlo y más ahora, sabiendo que en México la gente puede abrazar el pop de una manera diferente”, dice.

Fútbol, mundial y futuro cercano

Fuera del escenario, Manú también tiene otra gran pasión: el fútbol. Se declara “muy Fifas” y sigue de cerca la antesala del Mundial, un evento que, como ha ocurrido en otras ediciones, tendrá una fuerte presencia musical. “Sería un sueño cumplido unir mis dos pasiones más grandes, el fútbol y la música”, confiesa al imaginar un posible tema ligado a la justa mundialista.

Aunque su corazón está con la selección Colombia, el cantante también sueña con ver levantar la copa a Cristiano Ronaldo con Portugal. Mientras tanto, su plan inmediato es sencillo: seguir lanzando sencillos a lo largo del año, dejar que el Mundial tome su lugar en el calendario y después retomar la publicación de música con fuerza.

Al final de la charla, MANÚ invita a seguir de cerca su proyecto en redes sociales —@soymanumusica en Instagram, YouTube y TikTok— y en plataformas digitales, donde se encuentra como “Manú”.