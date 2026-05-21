Minecraft Experience: Villager Rescue continúa conquistando a miles en CDMX

La experiencia interactiva inspirada en el videojuego más vendido del mundo

Del 24 de mayo al 2 de junio, los boletos contarán con promociones especiales de Hot Sale a través de Fever

A poco más de un mes de su apertura en México, Minecraft Experience: Villager Rescue continúa consolidándose como una de las experiencias interactivas favoritas del público en la Ciudad de México. Desde su inauguración el pasado 15 de abril, miles de visitantes han disfrutado esta aventura que llegó por primera vez a México y América Latina.

Instalada en Forum Buenavista, la experiencia invita a jugadores, no jugadores y familias de todas las edades a adentrarse en el universo de Minecraft a través de una misión de rescate dónde podrán combatir creepers, zombies, esqueletos y mobs icónicos del videojuego.

Los boletos ya se encuentran disponibles a través de Fever y, con motivo del Hot Sale, del 24 de mayo al 2 de junio el público podrá acceder a promociones especiales en horarios seleccionados, con boletos generales desde $240 pesos, paquetes familiares desde $216 pesos y paquetes grupales desde $192 pesos por persona.

Con una duración aproximada de una hora, Minecraft Experience: Villager Rescue inicia en el bosque del Overworld, donde los asistentes reciben instrucciones, aprenden a recolectar recursos, combatir mobs y se preparan para comenzar la misión. Posteriormente, en la aldea, los visitantes emprenden una aventura interactiva a través de distintos biomas inspirados en el videojuego.

Durante el recorrido, los participantes podrán construir, recolectar recursos y colaborar en equipo mientras enfrentan a algunos de los mobs que forman parte del universo de Minecraft. La experiencia también incluye encuentros con personajes y criaturas reconocidas por los fans, entre ellas pandas, endermans, gollums de hierro y más.

Al finalizar la misión, los asistentes podrán visitar la tienda oficial de la experiencia, que ofrece artículos exclusivos y souvenirs inspirados en Minecraft.

La experiencia fue desarrollada por Supply + Demand, estudio creativo reconocido internacionalmente por producir proyectos de gran escala para marcas y artistas como Cirque du Soleil, Universal Studios, Warner Bros. Discovery, Taylor Swift, Justin Timberlake y Cher.

Desde su debut en Dallas en 2024, Minecraft Experience: Villager Rescue ha recorrido ciudades como Toronto, Londres y Riad. Ahora, México se convierte en la primera sede de la experiencia en América Latina, reforzando el creciente interés del público por las experiencias inmersivas y de entretenimiento

Forum Buenavista se consolida como el punto de encuentro para familias, gamers y público de todas las edades